Rekonstrukce zámku v Doksech odhalila zajímavé zachovalé detaily

DOKSY Rekonstrukce zámku v Doksech na Českolipsku odhalila zajímavé zachovalé detaily. Dělníci objevili renesanční portál nebo tapetovaný rokokový strop. Práce na obnově zámku začaly loni na podzim a hotové by měly být na začátku příštího roku. Rekonstrukce přijde téměř na 47 milionů korun. V přízemí zámku vznikne informační centrum s prostorem pro příležitostné výstavy, v prvním a druhém patře bude prohlídkový okruh. Řekla to starostka Doks Eva Burešová (Starostové pro Liberecký kraj).

Doksům se podařilo na opravu získat dotaci. Obnovou projde zhruba třetina zámku. Do budoucna se počítá s tím, že by se do budovy mělo přestěhovat také Muzeum Čtyřlístku z městské knihovny. „Není to ale součástí toho, co děláme teď,“ doplnil projektový manažer města Jakub Derynk. V plánu je podle něj i rekonstrukce dalších částí zámku, přemístit by se do něj v budoucnu mělo nejen Muzeum Čtyřlístku, ale i knihovna a počítá se i s kancelářemi pro kulturní centrum.



Zámek je v současné době jedním velkým staveništěm. V přízemí se vybourávají podlahy až na barokní pískovcovou dlažbu. Postupně mizí příčky a necitlivé vestavby, stavbaři otloukají omítky a vyřezávají staré topení. Pracuje se v přízemí, prvním patře i v části třetího patra. „Snažíme se zachovat vše, co je původní a hodnotné, jako jsou obložky dveří a dveře, parkety,“ poznamenal Derynk. Obnovit chtějí v Doksech i výzdobu zámku. V jedné z místností se zachoval malovaný rokokový strop, ve skutečnosti je to ale tapeta, kterou by podle Derynka rádi vrátili i na zdi.



V přízemí stavbaři odhalili renesanční pískovcový portál. „Ono se vědělo, že tady kdysi vstup býval. Víme to z archivních plánů, ale nevědělo se nic přesnějšího. Teprve, když se udělala tady ta skoro čtyřmetrová sonda, se zjistilo, že v těch místech je zřejmě nejstarší zeď na zámku - z dob renesance a v ní pískovcový portál. Ten je pravděpodobně taky renesanční, ale je to pro nás trochu neznámá, protože nevíme, kdy se sem dostal, za jakých okolností. To by nám všechno měly říct chemické rozbory malt, které teď probíhají,“ řekl Derynk. Zda kvůli tomu bude nutné změnit plány rekonstrukce, ukážou podle něj až výsledky analýz.