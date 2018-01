Římská radnice řeší co udělat s opelichaným vánočním stromem

ŘÍM Vánoční strom v Římě, který způsobil těžkou hlavu úředníkům na tamní radnici a stal se terčem posměchu, protože z něj jehličí opadávalo už před svátky, možná čeká další kariéra. Vedení města má podle britské BBC několik nápadů, co s Prašivcem nebo Plešounem, jak se tomuto smutnému symbolu Vánoc, říká, udělat.

Radní prý uvažují o tom, že by z dřeva stromu stojícího na Benátském náměstí nechali postavit domek, v němž by kojící matky mohly v klidu nakrmit své potomky, nebo je přebalit. Další možností je vyrobit ze stromu tisíce tužek pro římské školáky. Rozhodnutí, co dál se stromem, prý padne v pondělí.



Opadávající vánoční strom, který podle kritiků odráží neradostný stav, v jakém se v posledních letech nachází samotný Řím, si našel i řadu obdivovatelů. Zasychající smrk ozdobený 600 stříbrnými koulemi má vlastní účet na twitteru, někteří by ho rádi viděli v římském muzeu moderního umění MAXXI. Lidé na olysalé větve umístily tisíce vzkazů a kreseb. „Nezapomeneme na tebe, zůstaň v Římě,“ vzkázal kdosi vánočnímu stromu. „Jsi krásný,“ pochválil ho někdo jiný.

Římskou radnici pořízení a převoz 21 metrů vysokého smrku z Jižních Tyrol vyšlo na 48.000 eur (asi 1,2 milionu korun).