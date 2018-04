Riziko nádorů se dá snížit. Jak se jim dá předejít?

10 varovných příznaků, na které si dát pozor Změny tělesné hmotnosti, a to nejen hubnutí, i když to je při onemocnění častější.

Trvalé potíže se stolicí, ať už jde o průjem, nebo naopak o zácpu.

Potíže s močením či třeba fakt, že člověk začne trvale chodit na WC mnohem častěji.



Bulky na prsou.



Změny na varlatech.

Bulky a bouličky kdekoli na těle.

Pigmentované kožní névy (mateřská znaménka), které mění tvar, krvácejí, vystupují nad povrch.

Přetrvávající kašel bez jiných příznaků nachlazení, trvalá bolest v krku.

Krvácení.

Nevysvětlitelná přetrvávající bolest. Pozorujete-li u sebe některý z těchto příznaků, nemusí to znamenat, že máte nádor, je však vhodné navštívit lékaře. Zdroj: portál České onkologické společnosti www.linkos.cz