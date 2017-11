PSÍ BLOG: Road trip se psem po Evropě? Neskutečná jízda

28 dnů, 6 evropských zemí, 5 470 km autem a nespočet kilometrů v nohách a tlapkách. To je jen malý výčet toho, co jsme letos na přelomu září a října zvládli se psem. Byla to neskutečná jízda, která s sebou přinesla spoustu zážitků, mnoho poznání, ale i řadu rad, se kterými bych se s vámi ráda v mých článcích podělila.

Na začátek chci říct, že nepatřím k těm, kteří musejí s sebou psa tahat úplně všude. Ráda si odskočím na pár týdnů do Asie nebo vypnu na nějakém eurovíkendu. A také se přiznám k tomu, že jsem byla vůči měsíční cestě se psem docela skeptická. Viděla jsem mnoho negativ, které takovéto cestování s sebou přináší. Hlavně to, že musíte na psa brát maximální ohledy a v mnohém se mu musíte přizpůsobit. O to více jsem ale teď v šoku z toho, jak to bylo úžasné. Nikdy bych si nemyslela, že road trip se psem může být tak báječný.



Road trip se psem Miroslava Kohoutová se živí jako copywriter. Již několik let píše psí blog, který dělá pro radost všem, kteří milují psy a chtějí se pravidelně zasmát. Píše o cestování se psem, svých zážitcích, ale i zážitcích z pohledu psa. Chce ukázat, že život se psem je jedna velká psina.

Při plánování cesty jsme mysleli na to, abychom zažili vše, aby cesta byla maximálně pestrá, a to se také povedlo. Jeden den jsme chodili kolem vodopádů, další byli na pláži, abychom se vzápětí dívali na zasněžené vrcholky hor a poznali mnoho míst zapsaných na seznamu UNESCO. Za jeden měsíc jsme zažili tři roční období. Léto, podzim a zimu. Spali ve stanu, v apartmánech i v luxusních hotelech.



Vyzkoušeli jsme vše a právě to dělalo pro nás tuto cestu výjimečnou. A pak ta volnost, když se rozmýšlíte ze dne na den, kdy vás nic nesvazuje a kdy si vše uzpůsobujete tomu, jak to v daný okamžik cítíte.

Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Řecko. A to vše s jednou malou chlupatou kuličkou štěstí, která si užívala každou minutu, kochala se neskutečnou krajinou a zažívala mnohá dobrodružství, se kterými vás budu postupně seznamovat.

Jinak musím přiznat, že jsme tuto trasu zvolili záměrně, protože jsem neustále narážela na spoustu negativních názorů, které se týkaly cestování se psem po Balkáně. Proto bych vám ráda v následujících článcích ukázala, že se opravdu není čeho bát. Budu se s vámi dělit o naše zážitky a ukáži vám, jak skvělé může cestování se psem být. Nejen pro vás, ale i pro něj.

Už jen to, že se mu najednou páníčci nonstop věnují, ale zároveň poznává věci a podněty, které do té doby neznal. A Šejminka těch nových podnětů zažila opravdu mnoho. Vzpomínám na ty chvíle, kdy poprvé viděla moře, běhala krajinou plnou horských koz a oveček, na chvíle, kdy poprvé zahlédla vodní buvoly nebo zažila svoji premiéru na trajektu. Myslím na ty okamžiky, jak fascinovaně pozorovala létající racky nad mořskou hladinou, kdy jela lanovkou bez kabiny či šlapala lesem na Drákulův hrad. A ten její šťastný výraz, který měla každý den. To jsou zážitky a chvíle, které vás hřejí u srdce, a vy víte, že cesta po Evropě se psem byla jedno z vašich největších dobrodružství. Takže se těšte na další články, inspirujte se a buďte #aktivnisepsem.

