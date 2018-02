Rok, kdy móda upře zraky na Východ

Se začátkem nového roku mají lidé spoustu předsevzetí. Většinou z nich mnoho nezbude. Ale proč se vzdávat hned po týdnu...

Z módního hlediska by se dalo si předsevzít neutrácet zbytečně. Neboli pečlivěji vážit, do čeho investovat. Nepodléhat každému trendu. Nakupovat raději od místních designérů než brát produkci řetězců občas označovanou za fast fashion (podle vzoru fast food). Trochu uspořádat šatník a vymést z něj podle tradiční rady „co rok nebylo venku“ přebytečné kousky. A víte, co snaha (ať už marná, nebo nedej bože úspěšná) o výše sepsané znamená? Že se máme dobře, že jsme už celkem vyspělý trh. Protože bezhlavé nakupování patří k čerstvě „osvobozeným“ ekonomikám. Protože najednou můžete…



A letošní rok, ten s osmičkou na konci, bude v tomto směru přelomovým. Podle studie společnosti McKinsey totiž poprvé oděvní průmysl nebude z větší půlky (vím, že matematicky menší a větší půlka neexistuje, ale větší půlka z vás mi rozumí) živen tak zvaným západním světem. Tedy Severní Amerikou a Evropou. Nadpoloviční většina kabelek, botiček, hadříků, šperků se prodá v tzv. rostoucích ekonomikách Asie a Latinské Ameriky. S tím se pojí pár dalších trendů, které se od tohoto rozeběhnutého roku čekají. Tak třeba: Asiaté nebudou spoléhat jen na to, co jim představí globální značky a módní giganti od LVMH, Versaceho, Gucciho, Balenciagy, Karla Lagerfelda, Armaniho… doplňte si dle libosti. Stále častěji se nejen na domácí půdě budou prosazovat asijští tvůrci.

Rozhodně senzačně našlápnuto má třeba návrhářka Guo Pei. Ta už třicet let obléká nejzvučnější jména čínského šoubyznysu. Západní svět si jí všiml díky zpěvačce Rihanně, která její obří plášť s vlečkou připomínající vajíčkovou omeletu vynesla na největší svátek módy – tradiční Met Gala. Guo Pei se pak stala první Číňankou, která představila autorskou kolekci na pařížské přehlídce vysoké krejčoviny.



Dalším trendem bude personalizace. A to hlavně v západním světě. Stále více se budou prosazovat značky, které zákazníkům umožňují si nový kousek do šatníku tak trochu uzpůsobit. Vyšitý monogram, vyražené jméno do kůže kabelky či opasku budou k vidění častěji.



No a rozhodně bude pokračovat rozrůstání online prodejů. Na e-shopy nemohou (jakkoli tradiční) značky kašlat. Protože, ač pro luxusní zboží samozřejmě zákazníci rádi zajdou do opravdové prodejny, aby si mohli šáhnout, první vybírání začíná na internetu.

Trendů bude kromě výše zmíněných ještě celá řada. Ale proč si jimi plnit hlavu, když některé z nich budou mít jepičí život, jak už to v rozmarném světe módy chodí. Čekstajl slibuje, že ty nejzajímavější, nebo třeba nejbizarnější, vám i v průběhu tohoto roku přinese.

