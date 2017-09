Roš hašana, přichází nový židovský rok. S troubením na šofár začnou dva dny oslav

Dvoudenní oslavy, modlení a troubení na šofár. Ve středu je předvečer židovského nového roku, po kterém budou následovat dva dny oslav a bohoslužeb Roš hašana (hebrejsky doslova začátek roku). Židé vstupují do roku 5778.

Ve středu je předvečer oslav nového židovského roku. „Ve čtvrtek a pátek budou hlavní bohoslužby,“ řekl pro server Lidovky.cz předseda Židovské obce pražské doktor Jan Munek. „Nebudou se odlišovat (od předchozích let – pozn. red.), takhle se slaví několik tisíc let, tak proč to měnit,“ dodal s úsměvem. Každoročně se slaví bohoslužbami a modlením.

Svátky začínají symbolickým troubením na beraní roh. „Troubit na šofár se bude zítra. Zazní ve všech synagogách, které budou aktivní – ve Staronové, Jeruzalémské a samozřejmě i v těch ostatních – a kde budou nějaké bohoslužby. Pražská židovská komunita je složená z řady různých spolků, které dodržují jiný ritus, takže se taky modlí, ale třeba trochu jinak nebo jednodušeji,“ vysvětlil Munek.

„Modlitby jsou všem společné. Akorát, třeba v ortodoxní komunitě, která se sejde ve Staronové synagoze, kde platí přísnější pravidla, se některé modlitby třeba opakují, nebo je jich do programu zařazeno víc. Mezi jednotlivými komunitami a spolky je nějaká variabilita,“ dodal.

Na dvoudenní oslavy navazuje týdenní pokání. Na konci této cesty je den, kterému se hebrejsky říká Jom kipur, neboli Den smíření, který je podle Židů nejsvětějším dnem roku. „Je to zaměřené na bilancování a znovunapravení chyb, které jsme udělali během roku, nebo na smíření se s někým, s kým jsme se nepohodli,“ řekl Munek.