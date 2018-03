Rozstříhejte babiččiny polštáře. Návrháři propadli proužkovaným trendům

Znáte ty poučky o tom, jak se nesmí kombinovat proužky a čtverečky na oblečení? A ty, které říkají, že svislé proužky zeštíhlují, a běda vám, pokud tedy nemáte postavu těsně na hranici anorexie, se jen podívat na ty zlé rozšiřující příčné pruhy? Tak ty všechny pro letošek zapomeňte, v případě, že jsou vám blízké, tak je zapřete, a vrhněte se do kombinování vzorů a zejména vsaďte na pruhy.

Autor Čekstajlu přiznává, že trochu trpí, když tohle píše. Ty výše zmíněné poučky totiž zajišťují aspoň základní čistotu stylu a výsledek oku lahodící. Ale co se dá dělat. Trend je trend a zamlčet jej by bylo neprofesionální.



Ono i s ním se dá totiž popasovat se ctí. Začněme těmi pruhy. Ty jsou totiž hlavním hitem vzorovaných látek. Vytlačují z „trůnu“ dosud vládnoucí kostičky, které si na svých košilích zamilovali hipsteři.

Šířka libovolná. Směr (myšleno, příčně, svisle, nebo dokonce šikmo) taktéž. A na který kousek oblečení? No na všechny, včetně bot i spodního prádla (byť ho – doufám – veřejně neukazujete). Barva rovněž. A aniž by si Čekstajl dělal nárok na patent na rozum, dovolí si pár drobných konzervativních rad, jak na proužky.

Pokud nejste zrovna módní šílenec, který jde do extrému, pak stejně jako vždy platí všeho s mírou. Když se totiž oblečete do jedněch pruhů od hlavy k patě, můžete dopadnout tak, že budete vypadat, jako byste rozstříhali babiččino povlečení a přešili ho na nový outfit. Různorodé proužky na různých kusech oblečení pak vyžadují stylistickou vyšší dívčí, aby tato disharmonie působila harmonicky.

Byť platí, že šířka je „in“ jakákoliv, užší proužky působí vždy úhledněji. Třeba široké pruhy na upnutých kalhotách jsou velmi ošemetné. Hvězdy z přelomu 80. a 90. let by mohly vyprávět, jak rády by fotky z té doby zničily, aby jejich macatá stehna (která od té doby prošla formováním posiloven a odborníků) už nikdy nikdo neviděl.

Některé pruhy máme také spojené s konkrétními typy osob, tak pozor na to. Že v modrém (případně červeném) tenkém vodorovném proužku na bílém podkladu upomínáme námořníky, nám asi nevadí. Ale třeba taková šedočerná kombinace v širší variantě pruhů má vězeňský nádech, a to asi není to pravé ořechové. Tenoučká bílá svislá linka na černém saku v kombinaci se stejnými kalhotami pak zase evokuje, že nám chybí jen psí dečky a samopal, abychom mohli vyrazit do Chicaga 30. let.

A na závěr přidejme divočinu. Aneb stále rozvernější a rozvolněnější pravidla, která panují v módě, skutečně dovolují zkombinovat nejen proužky a čtverečky, ale třeba přidat puntíky a zvířecí vzory a srdíčka a… (doplňte si dle libosti). Tak u tohoto zvažte, zda jste typ, který to unese. To poznáte vlastně jednoduše: Pokud máte po oblečení trochu provinilý pocit a nejste si jistí, tak v tom ven nechoďte. Proč byste měli ve svém oblečení trpět?