Rtěnka jako chemická nálož. Vědci chtějí zakázat nebezpečné látky v kosmetice

PRAHA Řešíme éčka z potravin, bojíme se dusičnanů z jídla, ale často pomíjíme chemii v kosmetice. Včetně té, kterou používáme pro děti. Riziko se skrývá ve výrobcích, jako jsou sprchové gely, šampony či krémy na opalování. A také v dekorativní kosmetice.

Zkratka EHMC. Tou označují výrobci látku, kolem které se letos v létě strhl rozruch. A mohli za to čeští vědci. Tým z brněnského Centra pro výzkum toxických látek při tamní Masarykově univerzitě přišel s podloženým tvrzením, že tato látka obsažená v opalovacích krémech může měnit lidskou DNA.



Paradoxně kvůli slunečnímu záření, před kterým má člověka chránit – při kontaktu s ultrafialovými paprsky totiž EHMC neboli ethylhexyl methoxycinnamate mění svou strukturu a stává se tak nebezpečnou. Stejná látka se běžně používá také například v lacích na vlasy nebo parfémech.

Rakovina? Tak snadné to není

Lidský genetický kód dokáže měnit EHMC, na niž působilo slunce. Podle vedoucího výzkumu Pavla Čupra to však rozhodně neznamená, že hned lze opalovací krémy obsahující tuto chemikálii obvinit z toho, že způsobují rakovinu.

Nicméně je pravda, že existuje souvislost mezi poškozením DNA a vznikem rakovinného bujení. Zdravý organismus se s podobným poškozením setkává celkem často a dokáže si s ním poradit. Ale pokud je nějak oslabený, jeho šance se snižují.

V případě EHMC výzkum nepotvrdil, že by tato látka mohla přímo zvyšovat riziko rozvoje rakoviny, přesto by podle brněnských výzkumníků bylo na místě její používání v kosmetice zakázat. Není to navíc jediné riziko spojené s opalovacími krémy. Tyto výrobky často obsahují rovněž benzofenony, které patří mezi endokrinní disruptory. Tedy mezi chemikálie, které ovlivňují hormonální soustavu, někdy se proto označují také jako hormonálně aktivní látky.