Rus si nemohl koupit alkohol. Pro láhev vjel do obchodu obrněným transportérem

MOSKVA Obyvatelé ruského města Apatity ležícího za polárním kruhem překvapil ve středu ráno pohled na obrněný transportér zabořený do výkladu místního obchodu. Ukázalo se, že obrněnce typu MT-LB zcizil u polovojenské organizace místní občan, aby jej použil ke vloupání do obchodu - a to vše jen proto, aby ukradl jednu láhev vína či vodky, uvedl zpravodajský server Newsru.com.

„Obyčejné ráno v Apatitech. MT-LB prostě vjel do obchodu na Severní ulici 25,“ pochlubil se v sociální síti VKontakte jeden z místních obyvatel. „Vše se odehrálo okolo půl deváté ráno. Od garáží na Severní přijel MT-LB a stočil se k obchodu. Transportér rozmačkal pár aut a rozbil výklad. Žádné raněné jsem neviděl,“ vylíčil později novinářům očitý svědek Alexej Asanovič.



Místní se dohadují, že „tankista“ zvolil tak složitý způsob nabytí jediné lahve asi proto, že v tak brzkou hodinu je prodej alkoholu v obci ještě zakázán. A to prý policisté dopadli podroušeného lupiče ještě s nedopitou lahví. Strážci pořádku totiž mohli jít najisto a za obvyklým podezřelým: výtečník o týden dříve ukradl kamion Kamaz za obdobným účelem.

„Matla“ pochází z Ukrajiny

MT-LB (zkratka znamená víceúčelový transportér lehce obrněný) pocházel z autoškoly spolku DOSAAF, který v Sovětském svazu a nyní v Rusku sehrává podobnou roli jako v komunistickém Československu Svazarm, alias Svaz pro spolupráci s armádou.



Do výzbroje byl tento obojživelný transportér zařazen ještě v 60. letech, původně jako tahač protitankových kanónů, ale vzniklo mnoho variant, včetně velitelského vozu, obrněné ambulance, nosiče protiletadlových střel či samohybné houfnice. Uplatnil se v afghánském tažení, v konfliktu v Podněstří, v čečenských válkách a naposledy v bojích na východu Ukrajiny. Dodnes jej používají ruské podniky, zejména v nehostinných končinách, vyráběl se však na Ukrajině, kde vznikl v počtu více než 9600 kusů. V československé armádě se těšil přezdívce „Matla“.