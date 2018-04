S nanovlákny chce česká firma proniknout i do kosmetiky

PRAHA Česká firma Nanopharma chce využít nanovláknové technologie i v kosmetice. Dosud se specializovala na farmacii, mimo jiné na léčbu jizev. Účinné látky by se z nanovláknových kosmetických masek vstřebávaly do pokožky podobně, jako léčiva z hojivých náplastí z nanovláken. „Metoda umožňuje vysokou vstřebatelnost účinných látek,“ sdělila Liliana Berezkinová z vedení firmy.

Maska je založená na technologii, která byla původně vyvinuta pro farmaceutické účely při léčbě ran a jizev, uvedla společnost v tiskové zprávě. Výzkumu metod, jak co nejefektivněji dopravit účinné látky do těla přes pokožku, se Nanopharma věnovala posledních šest let a některé objevy si nechala patentovat. Dosud se využívaly především ve farmaceutickém průmyslu a tkáňovém inženýrství.



„Dnes se firmy soustředí především na to, jaké látky jejich kosmetický produkt obsahuje, neřeší ale, jakým způsobem jsou do pokožky doručovány. My tohle chceme změnit,“ uvedla Berezkinová. Účinnější přenos látek do kůže znamená mimo jiné to, že výrobce nemusí používat pomocné sloučeniny, které pokožce nesvědčí. „Neobsahuje parabeny, silikony, akryláty, parfemace ani barviva,“ sdělila Berezkinová.

Maska, kterou vyvinula Nanopharma, je biologicky rozložitelná a látky, které obsahuje, se aktivují až při kontaktu s vlhkou pletí. K tomu, aby mohla firma rozjet výrobu, bude shánět peníze na americkém Kickstarteru. To je internetová platforma, která umožňuje financování kreativních projektů. „Česká republika by se tak mohla proslavit nejen v nanotechnologiích, ale i v kosmetice,“ uvedla Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, která zprávu zveřejnila na svém webu.



Nanopharma byla podle webu firmy založena v roce 2008. Společnost je členem české biotechnologické skupiny SinBio. V rámci ní spolupracuje se společnostmi zaměřenými na buněčnou terapii a regenerativní medicínu v humánní i veterinární praxi. Nanopharma sídlí v Pardubicích a působí v Praze a v Liberci, kde má vývoj, výrobu a obchod. Nanopharma je rovněž zakládajícím členem českého nanotechnologického klastru Nanoprogres.