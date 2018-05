Šálky i kondomy. Británii zaplavila široká škála královských suvenýrů

WINDSOR Od masek a hrníčků, přes čajové sáčky až po kondomy - královští fanoušci si mohou pořídit všechny druhy suvenýrů, které jim poslouží jako upomínka na nadcházející svatbu prince Harryho a Meghan Markleové, napsala agentura Reuters.

Jména a tváře vnuka královny Alžběty a jeho americké snoubenky zdobí zboží prakticky ve všech obchodech britského města Windsor, kde se tuto sobotu královská svatba odehraje - a kde obchodníci doufají, že zpeněží zájem o ni ze strany místních obyvatel i turistů.



Tašky, šálky, talíře nebo třeba sklenice s nápisem Harry a Meghan obsahující kvasnicovou pomazánku, která se obvykle jí namazaná na toastu, jsou vystavené v regálech i výkladních skříních obchodů společně s vlaječkami, plyšáky a párty oblečením.

„Naši zákazníci mají rádi něco, co jim onen den připomene,“ řekl Anthony Edwards z obchodu Daniel. „Měli jsme tu zákazníky, co si koupili 130 miniaturních magnetů, protože ve stejný den slaví svatbu.“ Královská mincovna vydala speciální minci, pošta přispěla sérií známek a londýnská firma Crown Jewels (korunní klenoty) prodává „upomínkové kondomy na královskou svatbu“.

Jedna z konzultantských firem odhadla, že by svatba Harryho a Meghan mohla britské ekonomice přilepšit o miliardu liber (asi 29 miliard korun). Britská ekonomická prognostická skupina EY ITEM Club nicméně minulý týden uvedla, že posílení ekonomiky bude „omezené“.



„Královská svatba by měla britské ekonomice přinést jisté výhody, ovšem měli bychom se vyvarovat přehánění potenciálního dopadu, anebo se snažit potenciální zisky nějak pevně kvantifikovat,“ uvedl v prohlášení hlavní ekonomický poradce skupiny Howard Archer.

„Předpokládáme, že nastane velmi omezené, dočasné posílení ekonomiky, které se soustředí do některých sektorů, především maloobchodního, turistického a možná také v oblasti občerstvení a pohostinství,“ dodal Archer.

King and Queen

Před hradem Windsor, kde se bude konat svatba v pořadí šestého následníka britského trůnu a rozvedené americké herečky, si Kevin Ball postavil malý stánek s upomínkovými čapkami a šátky. Má ho na bicyklu, aby se mohl přesouvat tam, kde se aktuálně sejde největší dav lidí. „Mojí tchýni je 87 let a pořád ráda vytahuje upomínkové předměty ze svatby královny Alžběty. Lidi si občas rádi zavzpomínají na minulost,“ vysvětluje.



V dárkovém obchodě King and Queen (král a královna) si vybírá suvenýry vytrvalý příliv návštěvníků. „Všichni šílí,“ řekl sedmdesátiletý Alan Earwaker poté, co si sám koupil památeční hrneček. „Chodí sem lidi až z Brazílie, nakupují spoustu věcí, co si s sebou chtějí odvézt domů. Všichni šílí po té svatbě.“ dk hej