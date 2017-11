Sedm rizik z běžné drogerie. Na co si dávat pozor při nákupu?

Chemikálie obsažené v běžně dostupných výrobcích vás nezabíjí. Ale přesto stojí za to zajímat se o složení toho, co často denně bereme do ruky v koupelně, a používat některé výrobky s rozmyslem.

Některé látky běžné spotřeby mohou mít přímý vliv na naše zdraví nebo ovlivňovat životní prostředí. Jejich efekt se nám tak trochu vrací jako bumerang.



Parabeny

Proč se výrobci tak rádi chlubí tím, že je nějaký jejich produkt bez parabenů, ačkoliv jejich použití je v souladu s legislativou? Jde o skupinu konzervačních látek, které se v kosmetice používají už přes půl století. Díky nim se výrobky nezkazí. Jejich škodlivý vliv není nijak vysoký, a to jak vůči člověku, tak vůči přírodě, protože se poměrně snadno rozkládají. Nové výzkumy v uplynulých letech však přišly se zjištěním, že část z nich tělo zpracovat nedokáže, ale nevyloučí je.

Jak si vybrat kosmetiku bez rizik Základní pravidlo je jednoduché: čím méně chemie bude kosmetika obsahovat, tím lépe. Ale neznamená to, že se musíte těchto přípravků vzdát úplně. Jen o nich možná začněte více přemýšlet. Volte produkty s jednodušším složením Dobrým řešením je kosmetika, která má kratší dobu trvanlivosti – znamená to, že obsahuje méně konzervantů, zejména parabenů. Pozor, to, že v nich nejsou parabeny, může znamenat, že v nich budou jiné konzervanty, poslední roky výrobci používají například methylisothiazolinon, jehož účinky zatím nebyly dostatečně prozkoumány.

Zkuste přírodní a bio kosmetiku Pozor, označení bio, bylinný či přírodní samo o sobě nemusí nic znamenat, důvěřovat se dá certifikátům vydávaným nezávislými organizacemi, jako jsou Soil Association (SA), Ecocert, BDIH, NaTrue a další. Biokosmetiku označují i česká a evropská loga biovýrobků.



Používejte méně kosmetiky u dětí U těch nejmenších se bez kosmetiky obejdete v podstatě úplně, stačí je omývat čistou vodou a rozhodně je nemusíte mýt denně, pokud se například nepotí kvůli horku. Pokud mají suchou kůži, můžete je mazat obyčejnými přírodními oleji bez jakýchkoli přísad, nejsou potřeba žádná kojenecká mléka a podobně.

I dospělí mohou snížit spotřebu A nejen kvůli chemii. Běžné sprchové gely pokožku zbytečně zbavují ochranného filtru a vysušují ji, navíc zhoršují prostředí v pochvě u žen – tam je namístě používat speciální intimní gely.

Volte výrobky bez parfemace Parfemování nijak nezvyšuje účinnost přípravků, přitom právě vonné látky patří k nejdráždivějším.

Pozor na antibakteriální přípravky Tyto výrobky často obsahují látku triclosan, podezřelou z karcinogenity. Její omezení doporučuje i evropská legislativa a její vliv na zdraví se dále zkoumá.

Zdroj: Arnika



Evropská unie proto v roce 2015 vydala nařízení, kterým snížila povolené množství parabenů. Podezření z toho, že zvyšují riziko rozvoje rakoviny prsu, se zatím nepotvrdilo.



Sulfáty

Také kosmetika bez sulfátů je čím dál populárnější. Sulfáty, jinak také sírany, přispívají k tomu, že mýdlo, sprchové gely a šampony pění a jde se s jejich pomocí umýt. Nejčastěji ve složení najdete sodiumlaurylsulfát (na obalech je uvedený jako sodium lauryl sulfate, SLS) a laurethsulfát sodný. Jejich škodlivost? Vlastně se žádná neprokázala, ale soudí se, že může vadit kumulativní používání, tedy že se jejich negativa v průběhu času sčítají.

Každopádně platí, že jde o látky dráždivé, které zbytečně zbavují lidskou kůži ochranného filmu. Při použití v zubních pastách mohou zhoršovat záněty v ústech.

Silikony

Najdete je především v přípravcích na vlasy, ale také v pleťových krémech. Jde o polymery, které například chrání vlasy před vnějším poškozením působením slunce a dalších vlivů. Díky silikonům (jsou jich desítky, příkladem je například cyclomethicone) v kondicionérech jde vlasy dobře rozčesat. Při dlouhodobém používání však vlasy obalí natolik, že je naopak nemožné k nim dostat nějakou výživu. Krémy se silikony krásně vyhlazují pleť, přinejmenším zpočátku a na pohled, bohužel však ucpávají póry. V přírodě se neodbourávají, ale hromadí, výzkumy zaměřené na jejich vliv však zřejmě neexistují.

Mikroabraziva

Milujete přípravky na obličej nebo tělo, které mají brousicí účinek? Překvapivě mnoho výrobků toho dosahuje pomocí miniaturních plastových kuliček, zatímco prostředky přírodní kosmetiky si v tomto ohledu vystačí se solí či semínky rostlin. Polypropylenové či polyethylenové kuličky nám nic neudělají, po chvilce je z obličeje spláchneme do vody. A to je právě ten problém, protože se v ní hromadí. Vědci už zaznamenali jejich výskyt například ve Velkých jezerech na hranicích mezi Kanadou a USA a považují je za velké riziko pro životní prostředí, mimo jiné proto, že je žerou ryby a umělé hmoty se tak dostávají do potravního řetězce.

Odhaduje se, že jedno balení čisticího prostředku na obličej obsahuje 350 000 perliček. Mikropolymery se navíc používají i v zubních pastách či krémech proti vráskám.

Ftaláty

Používají se při výrobě plastů jako změkčovadla. Mají vliv na hormonální soustavu, přičítá se jim například vliv na vznik vrozených vad mužských pohlavních orgánů nebo na nižší kvalitu spermií. Jsou známy i jejich negativní účinky na játra, ledviny, plíce a srážlivost krve, přispívají k rozvoji astmatu a alergií. Jejich použití v kosmetice je sice omezeno, ale v levnějších výrobcích se stále vyskytují. Zejména v antiperspirantech, deodorantech, lacích na nehty, šamponech, kolínských vodách a parfémech.

Parfémy

Máme na mysli vůni coby součást výrobků, jako jsou prášky na praní, krémy na obličej či sprchové gely. Vesměs jde o syntetické vůně, o jejichž složení se nemusíme z obalu výrobku dozvědět nic dalšího, ale právě ony mohou způsobovat, že nás výrobek nějakým způsobem dráždí. Syntetické vonné látky se běžně dávají do parfémů, šamponů, mýdel, čisticích prostředků, krémů, zvlhčovačů, opalovacích krémů a dalších. Podle zámořské studie z roku 2005 jsou škodlivé pro vodní prostředí, přičemž čistírny odpadních vod si s nimi neporadí. Opravdu potřebujete, aby váš krém na ruce voněl?

BHA a BHT

Jedná se o oblíbené konzervační látky, které se často používají v hydratačních krémech a make-upu, ačkoli výrobci od jejich použití ustupují od roku 2005, kdy Evropská komise označila látku BHA (butylated hydroxyanisole) za endokrinní distruptor, tedy látku ovlivňující činnost hormonů v lidském těle. Spolu s BHT (butylated hydroxtoluene) jde o látky toxické pro vodní organismy. Rakovinné účinky na člověka nebyly prokázány. Bezpečnou náhražkou je tokoferol neboli vitamin E.