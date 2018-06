Serena v celotělovém overalu. Je možné na kurt nastoupit v ‚neoprenu‘?

Monumentální. Tímto slovem otituloval jeden nejmenovaný kolega outfit tenistky Sereny Williamsové, v němž se zjevila na French Open, což byl její první turnaj po porodu. Serena rozhodně nepřehlédnutelná byla. Nasoukala se do celotělového overalu černé barvy. Temný monolit pak rozbila rudým páskem.

Její soupeřka – česká hráčka Kristýna Plíšková – na dotěrné dotazy sportovních novinářů připustila, že netušila, že je možné vůbec na kurt nastoupit v „neoprenu“. Pravda, jsou některé turnaje, jež mají předepsáno, co mohou a nemohou mít hráči a hráčky na sobě. Kupříkladu Wimbledon je striktní: všude bílá.



Bulvár se pak nonkonformním outfitem taky potěšil a začal vypočítávat, co taková „paráda“ stojí. Vtipné je, že přes bombastické titulky o cifře kolem tři čtvrtě milionu korun jde o kousek veskrze levný. Overal výrobce neprodává, ale kompresní kalhoty a triko vyjdou dohromady na nějakých šest tisíc korun. K astronomické cifře se výpočet dopracoval díky luxusním hodinkám, jež hvězda světového tenisu nosí.

Obsese šatníkem navrátivší se sportovní star je celkem pochopitelná. Sama si na módě ujíždí a s výrobci sportovního oblečení se pravidelně domlouvá na tom, že její výbava je speciální a nebude jen tak k dostání. Mimo antuku či trávník miluje luxusní kousky a jen její snubní a zásnubní prsten (které do sebe zapadají) mají cenu milionů. Její vkus je rozkolísaný. Někdy příliš kolotočový, jindy uměřený.

To co přitahuje pozornost ale nejvíce je, že Serena zkrátka nemá křehkou ženskou postavu. Je to nadmíru osvalená a velká (nikoli tlustá) žena. Ať si vezme cokoliv, přitáhne pozornost. A to je případ každé dámy, která se nevejde pod 170 centimetrů a má trochu širší ramena. Vzpomeňme na Báru Špotákovou či Kateřinu Neumannovou. Ve velké večerní toaletě, byť by přetékala krajkou, nebyly a nebudou křehkou princeznou. Je pro ně malinko složitější vybírat modely, které by jim slušely. Běžně s nimi tak nějak módní průmysl nepočítá. A tak se snaží naroubovat na konfekci, která z nich ovšem dělá dost často holčičky, jež se narvaly do šatů po menší sestřenici.

Doprovodným efektem bývá, že se tyto ženy necítí úplně jisté v kramflecích (také je často raději nenosí, aby ještě více nevyčnívaly). Snaží se malinko nahrbit, aby se „smrskly“ a ošívají se. Pak jakkoli povedený model nevyzní dobře.

Proto si Čekstajl Sereny Williamsové cení. S jejím vkusem povětšinou nesouzní (byť i výjimky najde). Ale to, že zas a znovu ukazuje, že i ty více narostlé si mohou a mají s módou hrát, je na potlesk.

A někdy se to vážně povede. Jako třeba model, který zvolila na svatbu své kamarádky Meghan Markleové s princem Harrym. V pudrově růžovém pouzdru šatů s efektem falešného zavinování na boku, s patřičným kloboučkem a na vysokém podpatku vypadala i tato robustnější sportovkyně kouzelně. Trochu navíc byl příliš brutální šperk, ale budiž. Chce to jen se nebát, že budete vidět.