Sexuální fantazie? Nejčastěji o sexu ve třech, homoerotice či BDSM praktikách

Sex ve třech, BDSM hrátky či homoerotický milostný zážitek: to jsou některé z nejrozšířenějších sexuálních fantazií současnosti. Zatímco po takzvané trojce touží hlavně starší lidé, mladí sní o tom, že si vyzkouší dominanci či submisivitu.

Celých 96 % lidí má své tajné sexuální fantazie, mezi nimiž vede sex ve třech – sní o něm hned 89 % lidí. Mezi dalšími oblíbenými fantaziemi jsou pak BDSM hrátky, homoerotika, dobrodružný sex či sledování partnera při sexu s další osobou, výsledky přinesl dvouletý výzkum s názvem (What People Want study), jehož se zúčastnilo přes 4 tisíce lidí.

Mimo jiné odhalil i to, že typ sexuální fantazie lze propojit s povahou člověka. Extroverti častěji sní o skupinovém sexu a nemonogamních erotických zážitcích, introverti se pak ve svých fantaziích rádi staví do extrovertních rolí. Sex s osobou stejného pohlaví je podle něj lákavější pro ženy, a to více než dvojnásobně.



Starší lidé touží po trojce

Sex ve třech se v průzkumu objevil na pomyslné první příčce sexuálních fantazií. Výsledky průzkumu též ukázaly, že obliba této fantazie roste s věkem: nejrozšířenější byla mezi muži a ženami ve věku 40 až 50 let.

„V tomto věku již obvykle lidé mají stabilního dlouhodobého partnera, a aby jejich sexuální život nezevšedněl, zajímají se o různé způsoby, jak jej ozvláštnit,“ dodává k tématu Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz, který testuje erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou. Zatímco starší lidé tedy touží po trojce, mladé to táhne k BDSM hrátkám. Touží po nich zejména ženy, které si díky nim mohou buď vychutnat pocit dominance nad muži, nebo se naopak v podřízené pozici zcela vložit do jejich rukou. Submisivní role dle výzkumu láká 65 % lidí, dominance 60 %. Z BDSM prvků je nejoblíbenější svazování, ale i plácání na zadek či kousání.