Sibiřské město ‘straší' obří Putin. 3D hologram způsobil poprask na sociálních sítích

Sibiřské město Tyumen má před svým Olympijským tréninkovým sportovním centrem neobvyklou atrakci. Vchod do stadionu totiž stráží obří hologram ruského prezidenta Vladimíra Putina. Hlava státu je oblečená v kimonu s černým opaskem a měří maximálně 12 metrů. Na místě se ale zobrazí jen majitelům aplikace „Photos with Putin“, kteří si ji pro fotografii s ruským prezidentem musí napřed stáhnout do svého telefonu.

Původně se jednalo o jeden z marketingových triků, které mají za cíl propagovat Putina jako kandidáta v rámci jeho ruské prezidentské kampaně. Ruské prezidentské volby se přitom mají odehrát letos v březnu 2018.

Nápad vytvořit hologram Vladimíra Putina patří místnímu obchodníkovi Alexandra Androsova a designéra aplikací Jaroslava Popova. Hologram ruské hlavy státu ze sibiřského města vzbudil velký ohlas i na sociálních sítích.

„Je to nestvůrný duch, co nás straší,“ píše se v jednom z komentářů. V dalším se jeden z uživatelů posmívá tvůrcům hologramu: „Vaše věrnost byla vzata na vědomí.“

3D postava si ale našla i své kritiky. Ti především varují před tím, že její tvůrci Putinovi cíleně budují kult osobnosti. „Vladimír Putin je ale aktivní judista, právě on otevřel naše sportovní centrum v Tyumenu,“ hájí se Popov.

Pokud Vladimír Putin ve volbách zvítězí, bude to jeho čtvrtý a zároveň poslední mandát v roli ruského prezidenta. Skončit by přitom měl – pokud se nezmění tamní ústava - v roce 2024.