Škubací peklo přichází. Módní neštěstí nechodí po horách, ale po ženách

Jak už z půl druhé stovky těchto sloupků pravidelní čtenáři dobře vědí, móda se ráda vrací. A také to, že při těchto návratech občas platí, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. V případě módy především po ženách.

Při pohledu na titulní stranu zářijového čísla britské verze ikonického magazínu Vogue si Čekstajl okamžitě vzpomněl na nedostižnou Edith Piaf, jejíž hlas mrazí dodnes. Lehké mrazení vyvolává i její vzhled v dobách, kdy už trpěla vleklými bolestmi a podlehla kruté závislosti. K němu patřila i vizáž trochu a la klaun… zapudrované či vytrhané obočí a tenoučké linky namalované mimo jeho přirozenou lokaci.



A právě takové obočí, byť v méně děsivé formě, má na obálce a v hlavní fashion story britského Vogue jedna z dnešních největších módních celebrit, popová diva Rihanna. Sluší se ještě podotknout pro méně znalé, že zářijová vydání lesklých časopisů a Vogue především jsou považována za ta, která udávají trendy nejvíce. Proč? Prostě to tak v branži je. A ve více než stoleté historii časopisu je Rihanna první černoškou na přebalu britské edice. Takže průlom.

Ale zpět k tomu obočí. Módní svět, když mění trendy, rád přechází z extrému do extrému. A je to i případ obočí. V poslední době totiž naopak bylo trendy mít obočí výrazné. Skoro až křičící do světa: Jsem tu! Notabene, módní inspirací se v nedávné době několikrát stala mexická malířka Frida Kahlo, která měla v podstatě obočí jen jedno. Jen oproti jejímu stylu přírodní ženy, která svůj vzhled podtrhuje a je její značkou, platilo, že efekt „Brežněv“ (mladší ročníky si prosím dohledají, stojí to za to) je nežádoucí. I výrazné obočí má být upravené.

Rudá, která sluší

Jak již bylo naznačeno, řádně proškubané nebo zcela odstraněné obočí a namalovaná tenoulinká čárka není žádnou inovací. Ve 30. letech jím proslula jedna z největších hvězd historie Marlene Dietrichová, věrná a důvěrná souputnice Edith Piaf. Trend se vrátil s mírně přirozenějším výsledkem v letech 60., když ultratenké obočí zdobilo třeba Miu Farrowovou, a v 90. letech téměř neznatelnou nadočnicovou linku pak kopírovaly ženy s rostoucí oblibou Gwyneth Paltrowové. A je to tu zas.

Móda pekelně proškubaného obočí má jednu nevýhodu. To opravdu nesluší každému a málokdy je výsledek tak výtvarně zajímavý jako v případě Rihanny ve Vogue zahalené do extrémně zdobných šatů předních návrhářů s rozkvetlou květinovou džunglí na hlavě. A hlavně, deformuje to rysy tváře. Respektive vytahuje je to nepřirozeně silně a narušuje to navyklou harmonii obličeje.

Dá se s tím samozřejmě pracovat. Přetrvávajícím trendem je hodně výrazná rtěnka. Ideálně v některém odstínu rudé při jinak spíše nenápadném líčení. Byť to někdy může působit jako rty prosáklé krví, je to na rozdíl od vyškubaného obočí docela vhodná volba. S minimem námahy vypadáte, jako byste své úpravě věnovala patřičnou péči a lásku, a přitom to zas tolik práce nedá. A jen drobný tip. Když nevíte, jaká červeň konkrétně vám bude slušet, je lepší sáhnout po tmavším odstínu, ten je vhodný pro více typů než třeba světlejší rumělka.