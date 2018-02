Slast kovbojské duše. Boty ‚koně‘ v sobě spojují praktičnost a rebelství

Skoro každý z nás má pro něco slabost. U někoho je to čokoláda, u někoho krásné ženy, u někoho silná auta. Jsou slabosti, s kterými se chlubíme (proč skrývat ferrari, že?), a ty, o nichž raději mlčíme (sbírka plyšáků na posteli třicátníků by mohla takovou být).

Čekstajl se přiznává, že má jednu takovou slabost z té druhé „provinilé“ kategorie. Kovbojské boty. Takzvané „koně“. Samozřejmě jen v jednobarevném provedení a bez dezénu krokodýlí kůže, aby bylo mezi námi jasno. Ale i tak je to bota trochu (no, možná nejen trochu) „kolotočářská“. A proti kolotočovému vkusu tento sloupek tak rád brojí.



Každopádně je to hlavně bota, která se nějakým řízením osudu opět dostala do kurzu. A tak je tu šance nějaký ten pár obuvi vybavené nadzdvihnutými špičkami a robustním podpatkem vynést.

Vloni to byl ještě trochu vysmívaný pokus značky Hood by Air. Pro letošní sezonu ji ale do svých kolekcí zapracovaly vzývané hvězdy módního nebe. Především pak obdivovaný Raf Simons, hlavní návrhář značky Calvin Klein. A najednou je z jednoho z klasických symbolů Ameriky zase hit. Hit, který se v čase často vrací. V 70. letech v klasickém „jamesdeanovském“ pojetí – seprané džíny, bílé triko, kožený křivák. V 90. letech v erotickém ladění spoře oděných hvězd popové scény (ať už šlo o Britney Spears, nebo Kylie Minogue), které si koně obouvaly k bikinám či spodnímu prádlu. Letošní trend je trochu sofistikovanější. Kovbojské boty dle přehlídkových mol mají doplňovat kostýmky se sukněmi do půli lýtek nebo i rozevláté široké sukně.

U pánů by Čekstajl radil přece jen zůstat u klasiky a jít cestou rebela Jamese Deana. Kreace, kterými se to i u nás kolem přelomu milénií hemžilo – tedy oblek doplněný o „koně“ –, by měly být přece jen raději navždy zapomenuty.

Co pořád dokola tak láká na původně výhradně praktických botách (podpatek a špička jsou uzpůsobeny jednak jízdě na koni, jednak nerovnému terénu Divokého západu)? „Kovbojské boty jsou naprostým spojením praktičnosti a něčeho, čemu by se dalo říkat dandyfikace,“ uvedl pro britský list Guardian Tony Glenville z londýnské vysoké školy módy. Pod podivným pojmem se skrývá stylovost smíšená s trochou rebelantství a možností projevit osobitost. Zkrátka to, že „koně“ nemusejí být jen z nevydělané kůže a zaprášené z cest, ale třeba v kombinaci stříbrné a červené kůže (ale tady už to hodně zavání matějskou!).



Ted Mosby z populárního seriálu Jak jsem poznal vaši matku by zajásal. Letos by totiž měl jak zpražit své přátele, kteří se mu pro jeho kovbojské holínky v signální červené vysmívali.