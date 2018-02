‚Smog musíme řešit, jeho dopady na zdraví jsou zřejmé‘

Účinnější boj proti smogu přímo v obcích a také omezení pro elektrárny spalující uhlí chce prosadit předsedkyně poslaneckého výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti). Chystané pozměňovací návrhy nemají zatím konkrétní podobu, Poslanecká sněmovna se s nimi seznámí nejpozději v dubnu.

Podle ministra životního prostředí by jeden z chystaných návrhů mohl mít dopady na ceny energií. O druhém návrhu se již v minulosti diskutovalo, ale širší zájem nevyvolal, sdělil dále ministr Richard Brabec (ANO).



„Návrh je v souladu se státní energetickou koncepcí, kterou schálila vláda v minulém volebním období, a podle které se má omezovat závislost na uhelné energetice,“ řekla poslankyně Bacarová. Pro tepelné elektrárny by změna znamenala, že pokud nepřejdou na novější technologie, budou muset po roce 2021 ukončit činnost. Výjimky by nebyly možné. Podle Brabce by to mohlo mít velké dopady na energetickou soběstačnost a bezpečnost státu i na ceny energií pro občany. „Zatím jsem žádnou takovou dopadovou studii neviděl a je nepochybné, že pro debatu ve Sněmovně bude bezpodmínečně potřebná,“ uvedl ministr.



Předsedkyně výboru hodlá takovou studii zadat. Domnívá se, že na cenách energií by se to nemuselo projevit. „V současnosti jsme jedním z největších světových vývozců elektrické energie. To znamená, že když se zavřou některé zastaralé elektrárny, které nejsou schopné přejít na nové technologie, tak my jako Česká republika tím trpět nebudeme,“ řekla. Přístup ministerstva k ovzduší označila za liknavý, mělo by podle ní řešit především dopady špatného vzduchu na zdraví lidí, které jsou známé a velmi vážné.

Mikročástice a karcinogeny ve vzduchu

Na stoupající vývoz energie upozornily tento týden i dvě ekologické organizace, Hnutí Duha a Greenpeace. „Export vzrostl o 19 procent, z 10,9 na 13 TWh,“ uvedly v tiskové zprávě o výsledcích za rok 2017. „Za posledních pět let tak naše země vyvezla třetinu elektřiny vyrobené v uhelných elektrárnách a teplárnách. Toto množství zároveň téměř odpovídá celkové spotřebě všech českých domácností za stejnou dobu,“ sdělili dále ekologové.



Z Brabcova vyjádření vyplývá, že spojování elektráren se stavem ovzduší nepovažuje za zcela správné. „Je mnoha studiemi prokázáno, že prachové mikročástice s navázanými karcinogeny, o jejichž snížení především usilujeme, pochází především z dopravy a lokálního vytápění. Tam je potřeba cílit,“ uvedl k chystanému pozměňovacímu návrhu.

Balcarová chce také posílit pravomoci obcí a umožnit jim, aby mohly zakázat spalování nekvalitního uhlí na svém území. Vadí jí, že kotlíkové dotace v minulosti podpořily i nákup nových kotlů na uhlí. „Všechny kraje dostaly od nás již před dvěma lety možnost v rámci kotlíkových dotací nepodpořit na svém území dotační podporu kotlů na uhlí, ale žádný z krajů tuto možnost nevyužil,“ uvedl k tomu Brabec.

Změnu legislativy k ovzduší bude Sněmovna projednávat na jaře, platit by měla začít ještě letos. Týká se hlavně snižování emisí skleníkových plynů a užití biopaliv.