‚Soudný den se blíží.‘ NASA konspirační teorii o planetě řítící se na Zemi vyvrátila

WASHINGTON Vedoucí vědec NASA David Morrison označil apokalyptické tvrzení o konci světa jako hoax. Ne, neexistuje žádná planeta s názvem Nibiru, řekl. Ne, není to hnědý trpaslík obklopený planetami, jak tvrzení naznačuje. Ne, neřítí se k Zemi. A ano, lidé by se již měli vzpamatovat, apeluje.

Přesto se tomuto tvrzení dostalo v poslední době opět pozornosti. A to kvůli datu, které bylo této události o zničení Země přiděleno. To je, podle křesťanského konspiračního teoretika Davida Meadeho, 23. září 2017. Přesně takovou informaci vypustila evangelická křesťanská publikace, která předpovídá a představuje Uchvácení ve virálním čtyřminutovém videu na Youtube. Ten je doplněný o speciální efekty a zlověstný soundtrack, sedící k soudnému dni. Je nazván „23. září 2017: Tohle musíte vidět“.

Proč zrovna tohle datum?

Meadeho předpověď soudného dne je založena převážně na verších a číselných kódech v Bibli. Zaměřil se na jedno konkrétní číslo – 33. „Ježíš žil po dobu 33 let. Jméno Elohim, které je pro Židy jméno Boží, bylo zmíněno 33krát (v Bibli – pozn. red),“ řekl Meade pro americký deník The Washington Post. „Je to biblicky a numerologicky významné číslo. Mluvím o astronomii. Mluvím o Bibli… A slučuji obě dvě.“ A 23. září bude třiatřicátý den od úplného zatmění Slunce, které, jak Meade věří, je znamení.

Ukazuje Knihu Zjevení, která, jak Meade vysvětluje, popisuje obraz, který se v ten den objeví na obloze. V den, kdy Nibiru údajně ukáže svou ošklivou tvář a nakonec přinese oheň, bouře a další zkázu.

Kniha popisuje ženu „oblečenou v paprscích slunce s Měsícem pod nohama a korunou s dvanácti hvězdami na její hlavě“, jež porodí chlapce, který „bude vládnout všem národům železným žezlem“ ve chvíli, kdy je ohrožena červeným sedmihlavým drakem. Žena poté roztáhne křídla jako orel a bude pohlcena zemí.

Výše popsaná předzvěst, jak věří spisovatel a evangelický křesťana Gary Ray, který napsal Bez pečetě, spočívá v tom, že postavení hvězd do souhvězdí Virgo (Panny) – reprezentující ženu – která bude oblečena do slunečních paprsků v pozici nad Měsícem a pod devíti hvězdami a třemi planetami. Planeta Jupiter, která bude uprostřed Virga, jakoby v jejím lůně, se bude pohybovat pryč z Virga, na znamení, že žena rodí. Takhle zní Rayova interpretace Meadeho předzvěsti.

Pro upřesnění, Meade neřekl, že svět skončí v sobotu. Namísto toho tvrdí, že se proroctví Knihy Zjevení projeví ten den, což povede k sérii katastrofických událostí, které se odehrají v průběhu jednoho týdne. „Svět neskončí, ale svět jak ho známe, ano,“ dodal. „Velká část světa na začátku října už nebude stejná.“

Vymyšlený odborník z vymyšleného odvětví

Vědci NASA však Meadeho předzvěst vyhodnotili jako hoax a podvod. Ke stejnému závěru došli ale i věřící. Ed Stetzer, profesor a výkonný ředitel Centra pro Evangelikalismus, se nejprve vyjádřil k předzvěsti, jak ji Meade popsal v některých mediálních článcích. „Neexistuje žádná věc jako křesťanská numerologie,“ řekl The Washington Post. „V podstatě tu máte vymyšleného odborníka ve vymyšleném odvětví, který hovoří o vymyšlené události… To ve své podstatě zdůvodňuje, že v Bibli jsou zakódovaná zvláštní čísla, kterým nikdo nevěří,“ řekl.

Meade řekl, že se nikdy neoznačil za křesťanského numerologa. Nazývá se výzkumníkem, protože studoval astronomii na univerzitě v Kentucky, ačkoli s odkazem na bezpečnostní důvody neřekl na které. Ne jeho internetových stránkách je možné se dočíst, že pracoval jako forenzní vyšetřovatel a strávil deset let ve společnosti Fortune 1000. Napsal také několik knih, nejnovější z nich je Planeta X – Příchod 2017.

Stetzer řekl, že zatímco čísla mají signifikantní význam v Bibli, neměly by být používány k tomu, aby předpovídaly planetární pohyby a konec Země. „Kdykoli vám někdo řekne, že našel tajný číselný kód v Bibli, okamžitě utněte rozhovor,“ napsal v článku zveřejněném v Christianity Today. „Vše ostatní, co on nebo ona řekne, neberte v úvahu,“ dodal. Podle něho to však neznamená, že křesťané nevěří v biblické proroctví, ale neopodstatněné teorie, které někteří opakují, mohou věřící uvést do rozpaků.

„Věříme v některé zvláštní věci,“ řekl. „Že Ježíš se navrátí, že dá věci do správných kolejí, ale také že nikdo neví den ani hodinu, kdy se tak stane.“

V minulosti se již předpokládalo, že datum soudného dne bude v květnu 2003. Pak byl odsunut na 21. prosince 2012, k datu, kdy konec mayského kalendáře znamenal, jak někteří rovněž věřili, apokalypsu. Vesmírný vědec z NASA Morrison poskytl jednoduché vysvětlení, které tvrzení o masivní planetě na cestě ke zničení Země vyvrací. Jestli planeta Nibiru existuje a je skutečně tak blízko, jak někteří konspirační teoretici věří, astronomové, a vlastně i kdokoliv jiný, by ji už viděl.

Kdyby Nibiru existovala, už bychom ji viděli

„Byla by jasná. Byla by viditelná pouhým okem. Kdyby tam opravdu byla, mohli bychom ji spatřit. Kdyby Nibiru byla skutečná a byla by to planeta s podstatnou hmotností, už by narušila oběžnou dráhu Marsu a Země. V oběžných drahách bychom zaznamenali změny, protože by se tento nevhodný objekt dostal do vnitřní sluneční soustavy,“ řekl Morrison. Nechal se rovněž slyšet, že pakliže by byla teorie o soudném dni a Nibiru pravdivá, už bychom se dívali na zcela odlišnou sluneční soustavu. „Její gravitace by ‚zvrtala’ oběžné dráhy planet jako jsou Země, Venuše nebo Mars a pravděpodobně by i úplně oddělila Měsíc,“ řekl. „Namísto toho jsou oběžné dráhy planet ve vnitřní sluneční soustavě stabilní. Vidíme, jak se Měsíc otáčí kolem Země,“ vysvětlil.

A jestliže Nibiru není planeta a je ve skutečnosti hnědým trpaslíkem, jak tvrdí předzvěst, znovu bychom ho viděli. „Vše, co jsem řekl, by bylo s masivním objektem v podobě hnědého trpaslíka ještě horší,“ řekl Morrison. „Byl by astronomy sledován již po deset let, možná i více, a to už by opravdu mělo skutečný vliv na planetární objekty.“

Někdo nazývá Nibiru Planetou X, jako tomu udělal v názvu knihy Meade. Morrison z NASA řekl, že se jedná o název, který astronomové používají pro planety nebo objekty, které ještě nebyly nalezeny. Například, když vesmírní vědci hledali planetu za Neptunem, nazvali jí Planetou X. A jakmile byla nalezena, pojmenovali jí Pluto.

Stetzer povzbudil křesťany k tomu, aby byli kritičtí. A to zejména v informační sféře, která byla poničena falešnými zprávami a hoaxy. „To, že hodně křesťanů věří v konec světa ke dni 23. září, je prostě falešná zpráva,“ řekl Stetzer. „Nicméně je to připomínkou, abychom kriticky přemýšleli o všech zprávách,“ dodal. Připomněl příběh televize Fox News s nadpisem, který důvěřivým prohlášením o soudném dni, přidal na důvěryhodnosti. Byl publikován v sekci Věda pod označením „Planety“.

„Pokaždé, když se v médiích objeví předpovědi o konci světa, je důležité, abychom si položili otázku ‚Je to užitečné nebo nápomocné?‘“ řekl pro The Washington Post Stetzer. Apeluje na lidi se svou poslední otázkou: „Je šíření těchto falešných informací dobrým způsobem, jak přispět ke smysluplným a užitečným konverzacím o konci našich časů?“