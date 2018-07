Spálenou kůži slunci neukazujte, radí odbornice

U moře se opravdu opálíte lépe než jinde, přes poledne se však před slunečními paprsky schovejte Už jsme se naučili, že se máme při opalování chránit před zrádnými slunečními paprsky. „Bohužel však ještě pořád podceňujeme sílu slunce při cyklistice či zahradničení,“ podotýká k tomu docentka Monika Arenbergerová.

LN Sezona slunění je v plném proudu, změnil se nějak přístup Čechů k ochraně kůže za dobu vaší kariéry?

Když jsem se v roce 2001 vrátila z Berlína za prací do Prahy na Královské Vinohrady, hned mě upoutala jedna věc. Lidé začali po revoluci více cestovat, zejména za sluníčkem, ale o ochraně proti slunci a rizicích spálení se u nás nemluvilo vůbec. Vehementně jsme se do toho s kolegy pustili, začali iniciovat osvětové kampaně, promlouvat o rizicích spálení v médiích nebo stavět na Václavském náměstí vyšetřovací stany. Za těch sedmnáct let se přístup Čechů k opalování významně změnil, zhruba 75 procent jich ví, že k dovolené patří ochranný krém, ale pořád je co zlepšovat.

LN Drogerie jsou nyní plné opalovacích krémů, mlék, olejů a sprejů se širokou škálou ochranných faktorů. Podle čeho mají lidé vybírat nejvhodnější variantu?

Vhodný krém vybíráme podle tří zásad: přihlížíme jednak k SPF, což je ochranný faktor, který číselně vyjadřuje sílu ochrany. Dále si vybíráme podle rozpouštědla: pro mastnou pleť se hodí tekuté základy, jako jsou mléka či tolik populární spreje nebo mlhy, pro suchou pokožku mastné krémy. A rozhodujeme se i podle místa dovolené – na koupací dovolené sáhnu po voděodolném prostředku, abych se nemusela domazávat úplně po každém vykoupání.

Monika Arenbergerová Promovala na Univerzitě Karlově, působila jako lékařka na kožní klinice při Svobodné univerzitě Berlín. Od roku 2002 pracuje na Dermatovenerologické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Specializuje se na prevenci kožních nádorů, dermatoskopii, dermatochirurgii. Od února je proděkankou této fakulty.



LN Lze na pokožce poznat, že je nejvyšší čas se jít schovat do stínu?

Každý člověk má jinak dlouhou přirozenou ochranu kůže proti spálení. Nejcitlivější pokožka začne rudnout po 20 minutách na přímém poledním slunci, u odolných to trvá čtyřikrát déle. Prvním varovným signálem by mělo být zčervenání, pálení, bolest v místě oslunění. Maximální zčervenání se ale objeví až po osmi hodinách, takže na vaši otázku neexistuje bezpečná odpověď.

LN Je důležité se každý večer namazat i krémem po opalování?

Sluníčko, mořská i chlorovaná voda extrémně zatěžují kůži zejména tím, že ji vysušují. Proto je dobré po slunění použít kvalitní zvláčňující sprchový gel, který ideálně neobsahuje parfémy, parabeny a nemění pH kůže. Ten pak doplníme krémem, který kůži hydratuje. Spousta lidí ví, že se po pár dnech u moře začne kůže olupovat. Je to tím, že sluníčko jako jeden z obranných mechanismů nastartuje nejen tvorbu pigmentu, ale také zesílení rohové vrstvy pokožky. K olupování ale samozřejmě dochází také po spálení.

LN Stále častěji rodiče dětem kupují i speciální koupací oblečení, které nepropouští sluneční záření – není to už trochu přehnané?

Slunce je pro nás v různých ohledech velmi prospěšné, a navíc se mu v běžném životě těžko úplně vyhneme. Vitamin D získáváme právě působením slunečního záření a statistiky ukazují, že středoevropská populace trpí chronickým nedostatkem vitaminu D. Kromě toho světlo zlepšuje náladu, takže bez sluníčka by to nešlo. Je ale důležité najít vhodnou mez, aby člověk svou kůži neohrozil a následně pak nevznikly takové problémy jako kožní rakovina. Z praxe víme, že vysokým rizikem vzniku kožních nádorů je spálení od sluníčka. V tomto směru má kůže sloní paměť. Pokud se spálíte v dětství do puchýřů, zvyšuje se riziko zhoubného nádoru melanomu v dospělosti dvakrát. Proto bychom měli k ochraně dětí před spálením přistupovat opravdu zodpovědně a ochrana textilem je například v zahraničí naprostým standardem.

LN Pokud si však přece jen kůži spálíme, jak ji správně ošetřit, aby nezůstaly následky?

Po spálení na dovolené doporučuji slunce vynechat alespoň tři až pět dní, dokud je kůže citlivá na dotek. Zpočátku aplikujte pěny s obsahem panthenolu, poté regenerační tělové emulze. Ty vybírejte podle složení, nikoliv podle vůně a obalu přípravku. Měly by obsahovat lipidy, a to především ceramidy, které jsou nejpodobnější přirozeným součástem kožní bariéry. Tím pomůžeme pokožce v regeneraci.

LN Co se vlastně s kůží děje, když člověk přežene opalování?

Poškození kůže sluncem má dva rozměry – v akutní fázi se rozšíří cévy, zvýší se prokrvení, dojde k otoku, zánětu a vzniku puchýřů. Je to podobné stavu, kdy se opaříte horkou vodou nebo horkým vzduchem. Z dlouhodobého hlediska je ale nebezpečné zejména poškození DNA – genetické informace v kožních buňkách. Proti takzvaným mutacím se v mladším věku kůže účinně chrání opravnými enzymy. Jejich aktivita však s věkem klesá a k poškození DNA dochází častěji. Právě zlomy v DNA mají za následek vznik kožní rakoviny. Ze statistik víme, že každý třetí Evropan po 65. roce věku onemocní rakovinou kůže.

LN Stane se, že se lidé spálí tak, že skončí v nemocnici?

Každý rok se na ambulanci naší kliniky objeví lidé, kteří to na sluníčku přehnali a mají spáleniny. Minulý rok jsme museli hospitalizovat dívku, která usnula v soláriu a na kůži měla již nekrózy – odumřelou tkáň.

LN Říká se, že sluníčko u moře opaluje „jinak“. Je na tom něco pravdy?

Říká se, že barva kůže od moře je jedinečná. Je to tím, že v odpoledních hodinách je v nižší nadmořské výšce u hladiny moře významně odfiltrována složka UVB, zodpovědná za spálení, a převládne intenzivní UVA záření, které způsobuje zhnědnutí. K tomu ale přispívá i blahodárný efekt mořské vody, která má prospěšné protizánětlivé vlastnosti a dokáže kůži změkčit a lépe na opálení připravit.

LN A které sluníčko je nejnebezpečnější?

Ve vysokých horách se člověk bez ochrany spálí prakticky vždy, stejně je tomu přes poledne u moře. Zrádné je slunce zejména, když si jeho vliv neuvědomujeme – při cyklistice, tenisu, golfu, vodních sportech, zahrádkaření.

Foto autor| FOTO SHUTTERSTOCK

Foto popis| Opalovací substanci si muž na snímku bere sice správně, ale už poněkud pozdě