Praha začne stavět novou záchranou stanici pro zvířata už letos

PRAHA Do konce letošního roku by mohla v Jinonicích začít výstavba nové pražské záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Ta by měla vzniknout na místě současné záchranné stanice.

Novinářům to řekla radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). Pražští radní v úterý schválili změnu územního plánu, která umožní stavbu. Rozhodnutí rady ještě musí potvrdit zastupitelstvo hlavního města.



Aktuální stav záchranné stanice, která je nejvytíženější stanicí v Česku, neodpovídá potřebám zvířat ani jejich ošetřovatelů. Prostory pro personál jsou v plechových stavebních buňkách. V jinonickém areálu by mělo vzniknout zázemí i pro ekologickou výchovu. Provozovatelem záchranné stanice jsou Lesy hlavního města. Vydání potřebných dokumentů ke stavbě by mělo trvat zhruba půl roku, řekl Dan Frantík z magistrátního oddělení péče o zeleň. Samotná stavba za 50 milionů by měla trvat zhruba dva roky.



Realizaci projektu komplikuje neoprávněné užívání pozemků ze strany Věry Aladzasové Přibylové, která zde provozovala záchrannou stanici Českého svazu ochránců přírody. Smlouva o výpůjčce pozemků byla ukončena dohodou v roce 2011, ale Přibylová na pozemcích zůstává i nadále a vedle záchranné stanice Lesů hlavního města má nadále svoje voliéry.

Již v roce 2012, kdy Lesy přebíraly záchrannou stanici, bylo s Přibylovou domluveno, že se z pozemků odstěhuje. Měla již vyjednané místo ve Středočeském kraji, kam se mohla přestěhovat se zvířaty, o která pečuje. Nakonec však odmítla pozemky v Jinonicích opustit, z toho důvodu magistrát v roce 2016 podal žalobu. Soud se uskutečnil v říjnu 2017 a rozhodl o tom, že se Přibylová musí z pozemků vystěhovat. Přibylová se proti rozhodnutí neodvolala, a pozemky by tak měla opustit do konce letošního dubna. Vedení metropole Přibylové nabídlo, že zvířata, o která se stará, může nechat ve stanici hlavního města.



Záchranná stanice od roku 2012 přijala 17 078 zvířat. Jen v minulém roce to bylo 4134 zvířat, což je meziročně o 427 zvířat více. Ošetřovatelé v roce 2017 přijali 525 ježků, 511 kachen divokých, 220 netopýrů, 130 zajíců a 162 labutí. „Labutě jsou pro Prahu typické, často se zraní při nárazu do tramvajových trolejí na pražských mostech a způsobí si různé zlomeniny či tržná zranění. Na konci roku, během vánočních svátků, jsme řešili také několik případů úhynu z důvodu nevhodného krmení volně žijících živočichů především velkým množstvím pečiva,“ sdělila Petra Fišerová z Lesů hlavního města.