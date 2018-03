Strážníci v Brně chytali ‚nepolapitelného‘ černého kozla, unikal dva týdny

BRNO Strážníkům v Brně se podařilo odchytit „nepolapitelného“ černého kozla, v Holáskách a brněnských Ivanovicích běhal mezi domy a zahradami asi čtrnáct dní. Osudnou se mu stala zrcadlová fólie, v níž se pravidelně prohlížel. V tiskové zprávě to v pátek uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Kozla se dlouho nedařilo chytit, počínal si velmi šikovně. „Sotva někomu z místních vběhl na pozemek, proklouzl záhy jinou cestou ven, případně přeskakoval i vysoké ploty a kapoty zaparkovaných automobilů. Svědci ho tedy nedokázali zdržet ani sledovat,“ uvedl mluvčí.



Šlo o černého kozla kamerunského, který působí robustnějším dojmem než koza domácí. Někteří lidé ho proto považovali za berana.

Kozel chodil také kolem železniční trati a přebíhal frekventované silnice. Strážníci měli obavy, že by mohl způsobit dopravní nehodu. V posledních dnech se proto několikrát do oblasti vypravili a monitorovali pohyb zvířete. Podařilo se jim vypozorovat, že si kozel vypěstoval specifický rituál. „Poté, co absolvoval obvyklý okruh městskou částí, zastavil se u jednoho konkrétního rodinného domu, kde se dlouze prohlížel v zrcadlové fólii umístěné v prosklených dveřích. Tam už na něj včera dopoledne (ve čtvrtek) čekala hlídka z místní služebny, která ihned informovala odchytovou službu městské policie,“ uvedl mluvčí.

Kozla strážníci trefili narkotizační střelou, svobody se ale jen tak vzdát nechtěl. I po zásahu ještě několik set metrů prchal. Usnul v klestí nedaleko železničního náspu. Hlídka odchytové služby ho následně převezla ke specialistovi, majitel zvířete zatím není známý.