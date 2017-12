Stydí se řetězce za kvalitu? Chcete li lepší kousky, obrňte se trpělivostí

Nechci práskat, ale hlásit se to musí… Řetězce, které prodávají oblečení jako hamburgery, pochopily, že lidé by si přece jen rádi koupili něco, co nečpí polyesterem na sto honů a není sestehované tak, aby to vydrželo dvě tři nošení.

Čekstajl nechce propagovat konkrétní obchodní značku, ale ono to stejně platí napříč celým odvětvím. Všechny sítě s tak zvanou „fast fashion“ nabízejí kvalitnější řady oblečení. A vážně to stojí za to. V nabídce jsou vlněné kalhoty, salvage džíny, kašmírové svetry… Zkrátka něco, co zatím bylo vyhrazeno pro „lepší obchody“.



A jasně ceny nezačínají na lidových pěti stovkách za kus, ale pořád nejde o částky, které by zruinovaly běžný rozpočet.

Jenže… Trochu to vypadá, jako by se za tento bohulibý počin – přinést kvalitnější oblečení za dostupné ceny – řetězce styděly. Najít totiž nabídku, která na vás vyskakuje v online shopech, na prodejnách (a neplatí to jen pro Česko) je úkol hodný málem Sherlocka Holmese. A poradit se s personálem je zas zkouška trpělivosti. Čekstajl se takto vydal na lov širokých vlněných kalhot. Samostatně je nenašel, tak i s otevřenou webovou stránkou zaútočil na prodavačky. A ty se jaly prohledávat obchod stejně zmateně. Číslo výrobku zadat do počítače prý nemá smysl, a tak vytahovaly skinny modely z ultrauměliny se slovy: „A není to todle?“ Lze pochopit, že v obchodě s průměrnou cenovkou okolo pětistovky není třeba prodavačku, která zná rozdíl mezi popelínem a chambray (pokud vás to zajímá, jde o tradiční materiály košil, ale fakt to není něco, co by člověk potřeboval vědět). Ale aspoň základní znalosti by se šikly.



Smutné pak je, že i když zabrousíte o cenový level výš než do nejrozšířenějších módních řetězců, není to o moc lepší. Personál je trochu zdatnější. Ale to, co vidíte v nabídce na internetu, se tam těžko hledá. „Víte, ono není jisté, jestli by o to byl zájem. Jestli by to všem slušelo…“ No jistě, zato slim kalhoty se zkrácenou délkou sednou úplně každému…

Tento podivuhodný postup zná Čekstajl z prostředí online shopů. Tam totiž rozhodují o nabídce nákupčí. A jejich odvaha vzít zboží, které podle nich (jak na to přijdou, fakt nikdo neví) není dle většinového vkusu, se limitně blíží nule. Je to takové malé spiknutí. Pak se těžko hledá klasický kabát, bezpotiskové tričko nebo šaty, které se netřpytí jako diskokoule (co na tom, že metalický lesk je hitem minulé sezony, oni – myšleno zákazníci – to přece chtějí).

Ale zpět na pozitivní notu. Vážně stojí za to, pořádně se v levnějších řetězcích rozhlédnout. Pečlivě prozkoumat ty nekonečně dlouhé cedulky a podívat se na složení. Občas tam na vás vyskočí kouzelné slůvko „vlna“ či jiný příjemný přírodní materiál. A při jejich nošení poznáte, že ty tři čtyři stovky navíc oproti ceně sousedního polyesterového kousku za to stály.