Sugar dating: chudá hledá bohatého. Jde o seznamky, nebo o prostituci?

PRAHA Sugar dating je nový způsob seznamování přes internet. Specializuje se na starší solventní muže (případně i ženy), kteří si chtějí zpestřit život schůzkami s mladými přitažlivými protějšky. Podle odpůrců jde o formu prostituce, motivace aktérů ale bývá složitější. Výhonky zapouští sugar dating i u nás.

Za všechno může ta děvka! To ona nám prohrála válku! Frustrovaní Francouzi, kteří v roce 1757 po hospodách šířili uvedené tvrzení, byli přesvědčeni, že pro ně mají dostatek důkazů. Tentokrát ale vliv madame de Pompadour, metresy krále Ludvíka XV., přecenili. Sice napomohla k začátku sedmileté války tím, že králi doručila vzkaz od rakouského ministra zahraničí, a účastnila se válečných porad, ale za tristní výsledek války nemohla. Přesto je omračující, jak vysoko je možné se dostat díky fyzické kráse. Na cestě k moci nezastavil madame de Pompadour ani její nízký původ - a ani nedostatek vášně (král ji dokonce obvinil z frigidity). Ctižádost a okouzlující zjev stačily.

Tradice milenek se datuje od počátku Francké říše. Metresa fungovala jako symbol královské moci, podobně jako koruna a žezlo.



Francie a řada dalších zemí královskou funkci zrušily. Ovšem chuť úspěšných mužů užít si dráždivých hrátek, stejně jako touha mnoha žen dostat se do blízkosti mocného a štědrého muže, přežily do současnosti. O tom, že se dočkávají svého uspokojení, jistě není třeba pochybovat. Můžeme se pouze ptát, jak se jejich forma přizpůsobila moderní době. A především - jakou roli zde hrají informační technologie.



Věk nehraje roli, konto ano

Mužů, kteří mají mládí za sebou, stále jimi zmítají hormony a nějaká ta tisícovka (v jakékoli měně) pro ně moc neznamená, není málo. Stejně jako studentek, které sotva pokryjí výdaje a nemají chuť či sílu brigádničit za kasou. A které dokážou samy sebe v případě potřeby přesvědčit, že věk u muže nehraje žádnou roli. Část osob obou kategorií vyrazí do baru a po pár skleničkách není problém se seznámit a navzájem se svěřit i s hodně intimními představami o společném fungování.



Ne každý je ale barový typ. Introvertnějším (i jiným) charakterům může pomoci zprostředkovatel. Různých seznamek jsou tisíce. Ovšem teprve nedávno se objevila novinka: internetové seznamování starších movitých mužů a dívek shánějících peníze aneb sugar dating.



Tento nový typ seznamky se začíná šířit i u nás, občas se pro něj používá doslovný překlad, který zní toporně. Britští a američtí mužové a ženy oslovují partnera mazlivým slůvkem sugar, my někdy říkáme miláčkovi zlato. Sugar dating by se dal přeložit jako „zlaté randění“, které v případě šťastného konce vyústí ve vztah „zlatého taťky“ (sugar daddy) se „zlatou slečnou“ (sugar baby).



Název seznamky je spojován i s Marilyn Monroe a jejími nejslavnějšími filmovými rolemi, jako byla Sugar ve filmu Někdo to rád horké. Anebo s její postavou plavovlasé bohyně ve filmu Páni mají radši blondýnky, kde pronesla: „Copak nevíte, že muž, jenž je bohatý, je totéž jako žena, která je krásná?“ Šprt s tučným kontem „Není to nic jiného než prostituce!“ zní očekávaná námitka. Mezi těmi, kdo s tímto tvrzením nesouhlasí, je Američan Brandon Wade. Vzhledem k tomu, že je zakladatelem jednoho ze sugardatingových webů, je jeho postoj pochopitelný. Ale vyslechněme jeho příběh, se kterým se svěřil deníku The Independent. Coby student byl Brandon Wade šprt. Stydlivý, osamělý. Matka, Číňanka vyznávající tvrdou, „tygří“ výchovu, ho vedla k tomu, aby usilovně studoval a stal se úspěšným. „Ženy se pak o tebe poperou!“ No... Ve třiceti letech měl Brandon více titulů než sexuálních zkušeností. Nezbylo mu než uvažovat přímočaře av praxi propojit své slušné konto s touhou zbavit se osamělosti. Stal se tak zakladatelem a zároveň jedním z prvních uživatelů webu Seeking Arrangement. Jeho pohled je pragmatický. Když si chce člověk najít práci, napíše životopis a nabídne zaměstnavatelům své schopnosti. Když hledáte někoho pro sdílení intimních chvil, vytvoříte si profil na seznamovacím webu a nabídnete přísun financí.



Ne vždy jsou na bohatší a starší straně muži. Spisovatelka a cestovatelka Milena Holcová se na Kubě setkala se stárnoucí Švýcarkou žijící s mladým, pohledným Kubáncem. Ti se sice seznámili v dobách před vznikem sugar datingu, ale jinak by mohli sloužit coby klasický příklad vztahu tzv. sugar mommy a toy boye, jak jsou tyto role nazývány. Žena si užívala vztahu s partnerem i pozornosti ze strany jeho příbuzenstva. Nic z toho by nefungovalo, kdyby nebyla dostatečně štědrá, ale na štěstí jí tato maličkost pravděpodobně neubírala. Je to nemorální? Jde o prostituci? Nikoho ze zúčastněných tato otázka nejspíš netrápí.



Sex a iluze

Muži si pomocí sugar datingu hledají sexuální partnerky. Jenže mužskému egu příliš nelahodí vědomí toho, že hlavním důvodem zájmu dané slečny jsou peníze. A naopak mužské ego pohladí, když se může s přitažlivou partnerkou pochlubit ve společnosti. Nejde tedy jen o sex, ale také o iluzi. Iluzi, že zvolená slečna se mnou tráví čas především kvůli tomu, že jí jsem sympatický. Fyzický vzhled adeptek na sugar babies proto nehraje až tak velkou roli, jak by se mohlo zdát. Důležité jsou inteligence a schopnost empatie. Cenná je schopnost povídat si s partnerem o jeho práci.



Sugar dating má samozřejmě svá pravidla. Tak například není výhodné začít hned na první schůzce vyjednávat o finančních podmínkách. Moudřejší je počkat, s čím přijde později partner. Oblíbenou formou odměny je zapůjčení kreditní karty. Je to elegantnější a nenápadnější způsob než prosté předání peněz. A finanční úřady se o něm nedozvědí. Podle (nejen) amerických zákonů by měly být dárky nad určitou hodnotu přiznány k dani.