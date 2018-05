Šestašedesátiletá superfanynka bude přespávat na ulici, aby viděla Harryho svatbu

Washington/Londýn Američanka Donna Wernerová musela cestovat dlouhé hodiny a urazila více než 5000 kilometrů. Jestliže se jí ale poštěstí zahlédnout v sobotu v Británii novopečený královský manželský pár, cesta se jí vyplatí, svěřila se agentuře Reuters.

Šestašedesátiletá „superfanynka“, jak sama sobě říká, se připojila k tisícům dalších lidí, kteří plánují tábořit několik nocí v ulicích Windsoru, aby pak viděli sobotní svatbu prince Harryho a americké herečky Meghan Markleové z co největší blízkosti.



„Chci, aby prošli touto branou. Chci, aby se na mě podívali, zamávali mi a usmáli se,“ poznamenala Wernerová před hradem Windsor, oblečená od hlavy k patě do oděvu složeného z americké a britské vlajky. Na sobě měla rovněž tričko s nápisem „Princi Harry, jsem pořád k mání. Poslední šance!“ Wernerová, která je vdaná a nyní ženou v domácnosti, se přitom nevydala kvůli dění v královské rodině za oceán poprvé. Dorazila už na svatbu prince Andrewa v roce 1986, prince Williama v roce 2011 a na oslavy 90. narozenin královny Alžběty v roce 2016.

Jak Wernerová říká, chce být součástí milostného příběhu, který se právě teď odehrává. „Je to opravdová pohádka. Jedné malé dívce se splnil sen... Jsem za ni tak šťastná a jsem také šťastná za Harryho,“ uvedla Američanka, kterou ve středu čeká první noc jen pod hvězdami u hradu Windsor.

„Je to pravdu zážitek. Lidé si myslí, že to bude legrace, ale koupit si letenku a pak spát na ulici tři nebo čtyři noci... lidé mého věku by určitě raději volili hotel,“ dodala.