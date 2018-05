Surfaři by mohli závodit na umělých vlnách, možná už na olympiádě v Tokiu

Leemore (USA) Světová špička surfařů se o tomto víkendu sešla k závodům v kalifornském městečku Leemore, přestože k nejbližšímu oceánu je to odtud 160 kilometrů. Kelly Slater, jedenáctinásobný mistr světa v surfingu, tady uspořádal první ročník závodů v areálu s umělými vlnami. Surfařská legenda doufá, že se svým projektem uspěje i u pořadatelů olympijských her v roce 2020 v Tokiu, kde bude mít surfing olympijskou premiéru.

Šestačtyřicetiletý Slater, nejúspěšnější surfař historie, na svém ranči postavil více než šest set metrů dlouhý bazén, v něm stotunový mechanismus vytváří umělé vlny doslova na zakázku. Každé tři minuty může ke své třicetisekundové jízdě vyrazit jeden surfař. Prakticky se tak eliminují rozmary přírody a vytvářejí se shodné podmínky pro všechny závodníky.



Umělé vlnobití by určitě uvítali pořadatelé velkých závodů a především televizní společnosti, protože by mohli přesně stanovit čas závodů bez ohledu na vítr a počasí vůbec. Ne náhodou je hlavním sponzorem Slaterova projektu americká televizní společnost CBS.

Názory surfařů se zatím různí. Jedni vítají zvýšení regulérnosti závodů, druzí namítají, že surfing bez oceánu ztratí své kouzlo, a o kalifornském ranči hovoří s despektem jako o „surfařském Disneylandu“. I sám Slater má pochybnosti: „Nikdy nevíte, co v příští chvíli udělá Matka příroda. Proto tenhle sport milujeme.“ Svůj poslední titul získal v roce 2011, ale stále patří ke špičce a rád by v Tokiu zažil olympijskou premiéru jako závodník. Ať už to bude na přírodních, nebo na umělých vlnách.