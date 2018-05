Švýcarská garda, která chrání papeže od 15. století, bude mít umělohmotné přilby vytištěné na 3D-tiskárně

VATIKÁN Příslušníci Švýcarské gardy, vatikánské armády, do budoucna vymění přilby z ocelového plechu za umělohmotné, vytvořené na 3D-tiskárně z odolného materiálu. Vyráběny jsou podle tradičního raně barokního modelu z 16. století, informovala rakouská katolická agentura Kathpress.

Velitel gardy Christoph Graf upozornil, že stejně jako klasické přilby, které jsou součástí historické uniformy gardistů, nebudou ani ty nové neprůstřelné. Čas výroby jedné se díky využití moderní technologie zkrátí ze sta na čtrnáct hodin. Cena umělohmotné se podle představitelů gardy pohybuje mezi 800 a 900 eury (od 20 do 23 tisíc Kč).



Autoři nové přilby, kterou vyrábějí v městečku Stans ve Švýcarsku, poukazují na to, že jejich model znamená pro gardisty větší pohodlí, protože je lehčí a budou v ní lépe snášet horko. Agentura APA připomíná, že za slunečných dnů si někteří členové gardy stěžovali, že jim pod načerno nalakovanými kovovými přilbami vznikají až popáleniny. V nových přilbách je integrovaný odvětrávací kanál.

„Musíme jít s dobou,“ zhodnotil novinku Graf. Ujistil, že inovace musí mít jasné opodstatnění. „Halapartnu z umělé hmoty vyrábět nenecháme,“ řekl. V současnosti se díky sponzorům podařilo vybrat peníze na 40 přileb, o dary na dalších 60 bude garda žádat.

Švýcarská garda čítá 110 členů. Papeže chrání od 15. století. Vstoupit do ní mohou pouze muži katolického vyznání ze Švýcarska, a to ve věku od 19 do 30 let.