Švýcarské vsi hrozí vylidnění. Novým obyvatelům nabízí půl milionu korun

BERN Obyvatelé švýcarské horské obce Albinen, ve které žije jen 240 lidí, se rozhodli zabránit vylidnění své vesnice. V místním referendu odsouhlasili, že každému dospělému, který se přistěhuje, vyplatí 25 tisíc franků (asi 545 tisíc korun).

Zpráva o chystaném kroku se už před několika dny objevila ve světových médiích a vyvolala odezvu, s jakou dosud klidná alpská vesnička ani zdaleka nepočítala, informovala agentura DPA.



Čtvrtečního referenda se zúčastnilo sto obyvatel Albinenu. Pro vyplácení peněžního daru novým obyvatelům se jich vyslovilo 71, proti jich bylo 29. Starosta obce Beat Jost uvedl, že jej „jasný výsledek“ hlasování potěšil.



Jednotlivci po přistěhování do vesničky, která leží ve výšce kolem 1300 metrů nad mořem ve švýcarském kantonu Wallis, obdrží na základě schválené vyhlášky 25 tisíc franků (545 tisíc korun), rodina se dvěma dětmi 70 tisíc franků (1,5 milionu korun). S přijetím daru jsou ale spojeny jisté povinnosti.

Zájemci musí být mladší 45 let a do Albinenu si musí přehlásit trvalé bydliště. Předložit musí také projekt na stavbu domu se všemi povoleními, případně kupní smlouvu na dům. Minimální investice v obou případech musí být 200 tisíc franků (4,4 milionu korun). Pokud by se deset let od začátku stavby nemovitosti či její koupě z Albinenu odstěhovali, museli by darovanou částku obci vrátit zpět. Cizinci musí navíc předložit povolení k pobytu ve Švýcarsku.

Po vsi se potloukají noví lidé, nesplňují ale podmínky

Zpráva o chystaném opatření se v uplynulých dnech objevila v řadě světových médií - a vyvolala značnou pozornost. Starosta Albinenu Jost si ale postěžoval, že média neinformovala o všech podmínkách získání finanční částky. „Chybné zpravodajství způsobilo zbytečné pozdvižení a zmatení,“ řekl starosta agentuře DPA. Po horské vesnici s kostelíkem a typickými dřevěnými domky se najednou začaly potloukat lidé, kteří se chtěli nastěhovat, netušili ale o podmínkách získání daru.



Podle starosty do Albinenu dorazila v minulých dnech dokonce skupinka Italů se sbalenými kufry. Švýcarští novináři při psaní reportáží ve vísce narazili dokonce i na jednu ženu z Brazílie a druhou z Kamerunu. Obě prý dlouhodobě ve Švýcarsku žijí a přišly zjistit bližší informace o možnosti získání odměny.

Albinen není jedinou švýcarskou obcí, která bojuje s odlivem obyvatel. Některé z nich ve snaze přilákat nové obyvatele zlevnily pozemky, jiné zavedly hromadnou dopravu zdarma, napsala švýcarská stanice SRF. Vesnici Gondo na italské hranici se díky nízkým cenám elektřiny dokonce podařilo uzavřít smlouvu se softwarovou společností, která se v ní usídlila.