Nová kolekce Valentina? Pestrobarevné medúzy včetně žahavých chapadel

Znáte takový ten táhlý filmový záběr, kdy nejdříve kamera najde širokou krempu klobouku, ta se pozvolna otáčí a my postupně můžeme zahlédnout tvář, až se po někdy až nekonečně dlouhém okamžiku objeví s mrknutím femme fatale oči hlavní hrdinky?

Když tak si pusťte jen úvodní scénu z Hello, Dolly! s Barbrou Streisandovou. Tam si na odhalení obličeje všetečné dohazovačky počkáte tak dlouho, jako by bylo před premiérou nejstřeženějším tajemstvím, kdo ji bude hrát.



Takových pohledů by mohlo přibýt, pokud se uchytí trend, který se pokusil nadiktovat proslavený pařížský týden módy. Na mola vyslal extravagantní gigantické pokrývky hlavy z peří módní dům Valentino. Kreace připomínaly pestrobarevné medúzy včetně dlouhých žahavých chapadel nebo praporky zdobené jedovatými rybami perutýny. Modelkám stínily v některých případech natolik, že publikum stěží rozeznalo například jednu ze současných hvězd modelingu Kaiu Gerberovou.



Vlivný módní magazín Harper’s Bazaar návratu nepřehlédnutelných klobouků zatleskal. Elegantní výrazné klobouky jsou podle něj návratem k eleganci bohatých paniček 80. let. Pokud si to chcete lépe představit, vzpomeňte si na Alexis Colbyovou z Dynastie, kterou hrála Joan Collinsová. Jak trefně poznamenává Harper’s Bazaar, „možná že kreace od Valentina nejsou úplně praktické na ulici či v hromadné dopravě, rozvodovému stání ve stylu Joan Collinsové ale dodají šmrnc“. U toho stojí za to připomenout, že herečka a dáma britského impéria má za sebou rozvody čtyři.

Teď bez legrácek. Klobouky jsou rozhodně skvělým způsobem, jak posunout elegantní outfit o úroveň výše. Dávají mu totiž aristokratický šmrnc. Jen je třeba zdůraznit, že patří právě k elegantnímu šatníku. Takže tenisky a péřové bundy k širokým krempám vážně neladí, a to ani v případě, že se oblékáte hodně extravagantně. Tady by se snaha sloučit neslučitelné skoro jistě minula účinkem.

Ještě vsuvka ze společenského chování. Na rozdíl od mužů nejsou ženy nuceny odkládat klobouk. Pro pány platí pravidlo, že jakmile se ocitnou pod střechou, musí všecko z hlavy pryč (klobouk, kšiltovka či kulich). U dam se počítá s tím, že při odložení pokrývky je třeba upravit účes, a tak ji odkládá, pokud chce, až ve chvíli, kdy k tomu má příležitost. Bonton ale dovoluje si klobouk ponechat i ve společenském prostředí a striktně se odkládá jen při jídle a v divadle (tedy pokud dáma není v lóži).



Jen upozornění na závěr. Zase si pomůžeme muzikálem Hello, Dolly!. Když dámy v kloboučnictví řeší, jaký výtvor si jedna zákaznice objednala, zazní: „Třešně a peří, třešně a peří! To asi, aby někoho klofla!“ Neboli když už se vrhnete do elegantního světa pokrývek hlavy, mírněte zdobnost, ať nevypadáte jako ze šantánu.