Tělo nesmí u počítače trpět. Jak toho dosáhnout?

Sedíme u počítače a tělo trpí: oči, ruce nebo záda. Existují však způsoby, jak práci s počítačem „přežít“ bez větší újmy.

Kdo dnes v práci nesedí u počítače? Kdo dnes nečte e-maily, které už skoro vytlačily klasickou poštu? Dřív se možná někdo ubránil, ale dnes už patří práce s počítačem ke standardní výbavě člověka, který chce udělat nějakou kariéru.



„Ještě před třiceti lety by nikdo nepředpokládal, že pokud nepůjde elektřina, mohou se všichni úředníci sbalit a jít z práce domů. Bez počítače totiž nic neudělají. Dnes však elektronizace nabrala takové obrátky, že neexistuje část života, ve které bychom se s výpočetní technikou nesetkali,“ říká lékařka Hana Lehocká, vedoucí Národní referenční laboratoře pro fyziologii práce Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Šířka stolu je odstupem od kolegů

Možná si v práci můžete sami vytvořit v kanceláři pracovní místo, kam umístíte svůj počítač. Je to podle doktorky Lehocké důležité pro to, zda budete při práci, ale hlavně po práci klidní, vyrovnaní a bez vážnějších zdravotních potíží.

„Výběr pracovního stolu, umístění počítače na stole a také umístění stolu v prostoru, výběr židle nebo způsob sezení by měl vycházet ze základních ergonomických pravidel. Tedy tak, aby se podmínky práce přizpůsobily člověku. A mám na mysli konkrétního člověka, s danou výškou, specifickými požadavky na prostor, zrakové a hlukové podmínky, tepelně vlhkostní podmínky a podobně,“ upozorňuje Hana Lehocká.

Nejprve se zaměřme na pracovní stůl všeobecně. Měl by mít potřebnou šířku (minimálně 120, optimálně 160 cm), výšku (standardně 68 až 76 cm) a hloubku (minimálně 60, optimálně 90 cm). Šířka stolu je potřebná také pro umístění klávesnice.



„Jeho šířka také velmi často vymezuje odstup jednotlivých pracovníků, sedících vedle sebe. Není nic horšího než kolega u vedlejšího stolu, který si právě pochutnal na česneku, nebo kolegyně, která se zamilovala do Diora! Nepříjemné čichové vjemy nás dokážou pořádně otrávit a znepříjemnit další práci,“ pokračuje ostravská lékařka. Výška stolu podle ní bývá standardní a v pořádku je, pokud máme výškově nastavitelnou židli. Tak bude dostatečný prostor pro nohy dvoumetrového čahouna i kolegyně se 155 centimetry.

Za monitorem se neotáčejte

„Řada stále vyráběných a nabízených pracovních stolů má dokonce v jednom ze zadních rohů vyvýšené místo, to aby uživatel nebyl na pochybách, kam má postavit počítačový monitor. Toto umístění monitoru je však naprosto nevhodné. Nutí uživatele počítače, aby při práci otáčel hlavu směrem k monitoru, a to dokonce ještě v mírném záklonu hlavy. Divme se pak, že když u takového počítače budeme denně sedět několik hodin, bude nás velmi brzy bolet nejenom krční páteř, ale přeneseně pak i ruce,“ popisuje Hana Lehocká.

Měli bychom si také dobře pamatovat, že jakýkoliv monitor by měl být umístěn přímo před námi, abychom nemuseli otáčet hlavu. Horní hrana monitoru by pak měla být ve výšce očí, takže pohled na celý monitor následně směřuje v mírném úhlu směrem dolů. Mimochodem, totéž pravidlo platí rovněž pro monitory televizorů. „Tento požadavek bohužel nelze beze zbytku splnit například na dispečerských pracovištích, kdy jeden pracovník sleduje i několik monitorů. V tom případě platí zásada – nejpoužívanější monitor by měl být umístěn ve středu zorného pole na zrakově optimálním místě. Se stále se zvětšující plochou monitorů jistě nikoho nepřekvapí, že potřebujeme mít větší odstup od monitoru, abychom jej bez problémů celý přehlédli. I z těchto důvodů je hloubka pracovního stolu tak důležitá,“ líčí lékařka.

Nožku přes nožku raději ne

O nohou jsme se již zmínili. Měly by mít dostatek místa nejen na výšku, ale i do hloubky. Proto je podle doktorky Lehocké zcela nevhodné umístění různých překážek do prostoru, který je určen pro nohy.

„U nohou by se chodidla měla opírat v úhlu 90 stupňů o zem a stejný úhel by měl svírat kolenní kloub. A zde si dovolím apelovat na dámy – sezení u počítače stylem nožku přes nožku je to nejhorší, co pro své dolní končetiny můžete udělat. Stejně tak dochází ke stlačování cévního systému při skrčení dolních končetin pod židlí. Může se to vymstít křečovými žilami,“ varuje Hana Lehocká.

Důležité je také umístění klávesnice a myši na stole. Výrobci si již uvědomují, že zasouvací deska pro klávesnici ušetří místo, ale už neřeší umístění myši. „Tato deska by měla mít takový rozměr, aby se na ni pohodlně vešla i myš, protože jinak je pracovník nucen přecházet pravou rukou z jedné pracovní roviny do druhé. „To znamená delší dosahovou vzdálenost pro ruku nahoře a ovládání myši v nefyziologické, nezdravé poloze ve značném předpažení za současného ohnutí v zápěstí. Velmi často tak dochází k vysoké svalové námaze ruky a utlačování nervů a cév v zápěstí se všemi dalšími důsledky, odborně to nazýváme syndrom karpálního tunelu. Zajímavé je, že poprvé bylo toto onemocnění popsáno u písařek na počítači,“ připomíná doktorka Lehocká.



Dřevěný povrch je stále nejlepší

Ještě jeden požadavek je důležitý – povrch pracovního stolu. „Žijeme v době skla, kovu, betonu a plastu. Betonové stoly sice jsou, ale ne příliš běžně. Je ale třeba říci, že všechny tyto materiály jsou zcela nevhodné pro výrobu pracovních desek. Jsou to velmi chladné povrchy, které ještě umocňují negativní dopady nezdravé práce s myší. Ač se mnohé mění, to dobré by mělo přetrvávat. V tomto případě staré dobré dřevo v nejrůznějších úpravách,“ pokračuje Hana Lehocká.

Také požadavek na výškově nastavitelnou židli je dnes již standardem a kancelářské židle či křesla dnes nabízejí naprosto skvělé podmínky pro optimální ergonomické sezení i na základě dalších vlastností. „Je to například kvalita materiálů. Optimální jsou ty prodyšné, které zabraňují pocení. Pro područky, o něž se opírají předloktí, jsou nejlepší měkké a teplé materiály. Důležité je i nastavení úhlu opěrky tak, aby podepírala bederní páteř. A v neposlední řadě mohu doporučit hlavovou opěrku, která umožňuje krátkodobou relaxaci celé páteře,“ uzavírá doktorka Lehocká.