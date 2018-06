Chválí vás šéf? Téměř polovina lidí se v práci za rok nedočká pochvaly

PRAHA Většina Čechů dostane v zaměstnání pochvalu za dobře odvedenou práci maximálně párkrát za rok, 45 procent lidí se jí pak od ledna do prosince nedočká ani jednou. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Ipsos pro Institut interní komunikace mezi tisícovkou respondentů.

Pochvaly jsou přitom pro zaměstnance stejně důležité jako odpovídající plat. Lidé, kteří jsou v práci často chváleni, jsou výrazně loajálnější a zároveň více doporučují svého zaměstnavatele ostatním. Firmám, ve kterých se nechválí, tak více hrozí odliv zaměstnanců i problémy se sháněním nových. Průzkum ukázal na zásadní nedostatky nadřízených v práci s pochvalami. Téměř tři čtvrtiny zaměstnanců totiž tvrdí, že je jejich šéf pochválí za dobře odvedenou práci nanejvýš párkrát do roka. Třetina si musí počkat ještě déle a 13 procent se jí dokonce nedočká nikdy.



Motivace

Pochvala za dobře odvedenou práci patří vedle finančního ohodnocení k největším pozitivním motivátorům a zaměstnanci díky ní v práci udělají třeba i více, než se od nich očekává. „Pochvaly nejen zvyšují motivaci zaměstnanců, ale také podporují jejich informovanost o tom, co si od nich vedení slibuje,“ vysvětlil ředitel Institutu interní komunikace Tomáš Poucha.



Pochvaly mohou mít stejný efekt jako plat a zároveň přesouvají pozornost jinam než k penězům. Chválení zaměstnanci jsou až třikrát více ochotni doporučit svého zaměstnavatele někomu ve svém okolí. Naprosto stejný vliv má přitom spokojenost se svou výplatou. Podobné to je i u loajality. Zatímco v průměru plánují zůstat za rok u stejného zaměstnavatele tři čtvrtiny Čechů, u zaměstnanců, kteří jsou spokojení se svou výplatou nebo jsou chváleni nadřízenými alespoň několikrát do měsíce, je to 83 procent. Pochvaly mohou výrazně ovlivnit také to, jak zaměstnanci vnímají svůj plat. Lidé, kteří v práci dostávají pochvaly častěji, jsou totiž podstatně spokojenější se svou výplatou bez ohledu na reálnou výši příjmu.

„Již dlouho upozorňujeme na to, že peníze jsou pro spokojenost zaměstnanců důležité, ale nejsou receptem na úspěch a rozhodně nejsou tím jediným, co může lidi potěšit nebo motivovat. Spíše mohou otrávit, pokud nejsou fér nebo jsou tím jediným, s čím se pracuje,“ varoval Poucha. V praxi se často stává, že manažeři by i chválit chtěli, ale nevědí jak, nebo nevolí ten nejlepší způsob. Využít přitom mohou celou řadu nových technik, jako je například gamifikace, která je zaměřena na zavádění herních prvků do procesů uvnitř firmy. „Nejde o to, aby si lidé v práci hráli stolní hry. Je možné používat body, porovnávání, žebříčky nebo vizualizace posunů a úspěchů. I to může plnit stejný účel jako pochvala,“ uzavřel Poucha.