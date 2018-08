Teplé počasí ovlivňuje práci archeologů

Letošní suché a horké počasí ovlivňuje práci archeologů. Vítané je při letecké archeologii během snímkování krajiny z ptačí perspektivy. „Rychlé vysychání půdy však ztěžuje práci v terénu,“ řekl mluvčí Archeologického ústavu Jaroslav Řídký.

„Dalším pozitivem je pokles hladiny řek, potoků a třeba i rybníků a vodních nádrží. Leckdy se objeví věci, které běžně vidět nejsou. Mohou to být pozůstatky dřevěných konstrukcí, kůly mostů, jako tomu bylo loni v řece Moravě, nebo před lety pozůstatky lodí vydlabaných z kmene stromů v Jizeře,“ uvedl Řídký.



V současné době archeologové například uskutečňují povrchové průzkumy kolem rybníků ve středních a jižních Čechách. Díky suchu klesly hladiny vodních ploch, což je pro práci příznivé. Na druhou stranu teplé počasí ztěžuje práci v terénu, protože způsobuje rychlé vysychání půdy. Nálezy se hůře odkrývají a jsou také špatně „čitelné“.



„Během terénního výzkumu se vše fotograficky a kresebně dokumentuje a rychlé prosychání to znesnadňuje. Takže se musí nálezy vlhčit, přes noc zakrývat a někdy se může dokumentace pořizovat jenom ráno nebo večer,“ řekl Řídký.

Fakt, že ve vyprahlé krajině jsou obrysy pohřebišť, opevnění nebo zaniklých vesnic vidět nejlépe, potvrzuje letecký archeolog Martin Gojda. „Nejstarší památky, které jsme schopni z letadla vidět, jsou z doby neolitu, kdy se rozšířil zemědělský způsob života. To je sedm a půl tisíce let zpátky,“ řekl serveru Aktuálně.cz.

Půda si to pamatuje

Gojda dodal, že jakmile člověk jednou kopne do země, půda si to navždy pamatuje. Pro letecké archeology je tak nejdůležitějším zdrojem poznání. „Když vykopete jámu, příkop, plynovod, tak výplň vykopaného objektu už je navždy jiná. Má jiné chemické i fyzikální vlastnosti, jinak propouští srážky. Rostlinám vytváří odlišné podmínky pro růst. V promísené půdě se rostlinám daří lépe. Mají jinou barvu a vyrůstají do větší výšky, a tím „kreslí“ obrysy původních objektů, které jsou z ptačí perspektivy dobře patrné,“ uvedl.



Technologickou revoluci pro letecké archeology znamenal nástup leteckého laserového skenování, díky němuž mohou zkoumat i lesy pro leteckou fotografii nepřístupné. Na českém území tak objevili třeba zaniklé středověké vesnice z třicetileté války. Stejnou technologií letos vědci odhalili v pralesích Guatemaly města z dob mayské civilizace.