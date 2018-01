Testy na nebezpečné potraviny mají pomoci zhubnout. Co za své peníze dostanete?

Období každoročního hubnutí je tady. Nejnovější trendy velí utratit tisíce korun za komerční testy, které odhalují „nebezpečné“ potraviny, jež mohou stát za řadou zdravotních problémů, včetně obezity. Laboratoře, které je nabízejí, tvrdí, že pokud omezíte škodlivá jídla, shodíte, a ještě se budete cítit lépe. Tak jednoduché to ale není.

Schválně, kolikrát jste v poslední době od svých známých při společném stolování slyšeli úzkostlivě pronesenou větu, že právě nejedí nic s lepkem, kravským mlékem či bílým cukrem, protože nechtějí škodit svému tělu? A jak často v nabídce restaurací a kaváren narážíte na jídla, která jsou zaručeně „bez“ údajně rizikových surovin? Teorie o škodlivosti určitých potravin sice nejsou úplnou novinkou, na pomyslném výsluní trendových výživových směrů se drží už pár let, nyní ale dostávají nové a na první pohled vědecké rozměry. Přibývá totiž firem, které nabízejí komerční testy, jež slibují odhalení rizikových potravin na míru. Jinak řečeno, dozvíte se, co jíst, co vám škodí a čemu se vyhýbat. Díky výsledkům a následným doporučením pak bude pohled na váhu optimističtější a zlepší se i celkové zdraví. Právě to tvrdí společnosti, které testy nabízejí široké veřejnosti.



Tisíce za odhalení rizik

„Poskytujeme profesionální komplexní test až na 220 potravin. Označí potraviny, které zapříčiňují vznik různých potíží a zátěží pro organismus,“ lákají klienty například webové stránky sítě soukromých klinik Yes Visage, které mimo jiné nabízejí i plastické operace a další estetická ošetření. Za nejméně sedm tisíc tu klienti získají „rychlý a bezbolestný test odhalující rizika jednotlivých potravin“. Zkouška potravinové intolerance je prý „důležitá součást prevence zdraví“, kterou nejspíš potřebujete i vy, neb „až 45% lidí sužuje tato zdravotní komplikace“.

Zmíněné pracoviště není v Česku zdaleka jediné, a dokonce existují už i testy pro domácí použití za zhruba dva půl tisíce korun. „Nepotřebujete navštěvovat lékaře ani čekat týdny na výsledky z laboratoří,“ tvrdí stránka Food-detective.cz, která domácí testy prodává. Údajně jsou schopné odhalit potravinovou intoleranci u 59 různých potravin. Pokud ovšem požadujete laboratorní zkoumání, nabízí je také. Zahrnuje 120 poživatin a vyjde na necelých devět tisíc, rozšířená verze s 220 položkami stojí 10 419 Kč.

Podobná komerční vyšetření mají vlivné zastánce v podobě celebrit. V USA domácí test na odhalení potravinových intolerancí Pinnertest propagují hvězdičky typu Lindsay Lohanové, moderátor Mario Lopez nebo podnikatel a blízký přítel Kim Kardashianové Jonathan Cheban. Ti přísahají, že se „snadno a rychle“ (a za 490 dolarů, což je cena testovacího balíčku) dozvěděli, proč jsou pořád unavení, bez energie a trápí je kila navíc. Stačilo pak vynechat „špatná“ jídla a bylo jim hned lépe.

Co ale za svoje peníze skutečně dostanete? Opravdu budete štíhlejší a zdravější?

V první řadě je třeba odlišit pojmy potravinová alergie a intolerance. Oba pojmy trochu splývají, jedná se ale o dva rozdílné stavy, které mají jinou příčinu i jiné důsledky. Potravinová alergie je imunitně podmíněná nepřiměřená reakce těla na určitou potravinu nebo její složku. V těle se následně tvoří protilátky, jež reagují s určitou potravinou a výsledkem je alergická reakce. Ta může nastat během několika vteřin, ale i za několik dnů. Množství zkonzumované poživatiny nerozhoduje. Alergická reakce může být velmi bouřlivá.

Jiné je to s potravinovou intolerancí. „Zjednodušeně řečeno to znamená, že člověku chybí určité molekuly, které pomáhají konkrétní potraviny štěpit,“ vysvětluje Vlastimil Král, předseda sekce laboratorní imunologie České společnosti alergologie a klinické imunologie. Příkladem je laktózová intolerance (nesnášenlivost mléčného cukru), kdy v organismu chybí trávicí enzym laktáza a ve střevech se hromadí laktóza. Projevy intolerance záleží na množství zkonzumované potraviny. Někteří lidé tak mají potíže jen tehdy, když snědí určitého jídla příliš mnoho.

Lidé přirozeně chtějí vědět, proč právě oni mají kila navíc nebo se necítí dobře. Právě představa, že nevědomky přijímají jídlo, které jim škodí, pro ně může být přijatelným vysvětlením. Už zmiňovaná klinika Yes Visage spojuje s potravinovou intolerancí celou řadu potíží od akné přes deprese a stavy úzkosti, nadváhu i úbytek váhy a hyperaktivitu až po nespavost a noční pocení. Stránka Food-detective.cz přidává ještě pomočování, artritidu, zácpu nebo zadržování tekutin.

„Údajná potravinová intolerance je pro řadu lidí vysvětlením ,neurčitého pocitu nemocnosti‘, kdy se delší dobu necítí dobře, ačkoliv jsou podle lékařských vyšetření v pořádku,“ vysvětluje imunolog Michal Křupka, který působí na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jenže od pocitu, kdy je člověk přesvědčen o tom, že určitá potravina je právě pro něj problematická, k lékařsky potvrzené diagnóze je hodně dlouhá cesta. A různé komerční testy nemusejí nutně znamenat zkratku vedoucí k cíli.

Kouzlení s procenty

Zavádějící jsou už čísla, s nimiž některé kliniky operují; potížemi, jež způsobují potraviny, totiž rozhodně netrpí zmíněných 45 procent lidí, tedy skoro každý druhý. V roce 2008 se v mezinárodním odborném žurnálu Allergy objevila studie ukazující, že ačkoliv si 34 procent rodičů myslelo, že jejich dítě má potravinovou alergii, ve skutečnosti byla tato diagnóza potvrzena u pěti procent dětí. Letos byla v časopise Journal of Allergy and Clinical Immunology publikována studie zahrnující 2,7 milionu pacientů. Ukázalo se, že potravinová alergie či intolerance trápí jen 3,6 procenta dospělých.

