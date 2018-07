Trapasy v ulicích. Sítě, stany a jiné letní podivnosti

Horké dny zvou k vodě, praví prověřené klišé (nevím, jak vás, ale mě teda nikdy žádný den nikam nepozval, ale asi se se mnou nechce kamarádit). A u vody nastávají různé stran odívání a módy perné chvilky. V nich záleží na sebevědomí a soudnosti.

Nicméně právě pláže by Čekstajl rád vyhlásil za hájené teritorium, kde má módní policie zahodit pokutový bloček. Prostě každý jsme nějak narostl a sluňme se či schovávejme se do stínu v příjemné blízkosti vody, v čem je nám libo a bez odsudků.



Následující řádky tak jsou bezodsudkovým popisem trendů, které k pláži (ať už u rybníka, moře, či oceánu) letos patří. Případné jedovatosti berte s rezervou a humorem, Čekstajl je totiž nemyslí moc vážně.

Začněme plavkami. Jestli chcete být letos, dámy, in, chce to plavky s „výkusy“. Neboli plovací úbor vycházející z jednodílných plavek, protože drží pohromadě, ale v různých částech mu prostě látka schází. Bočním výkrojem odhaluje bříško (vhodnější je ploché, ale kdo by byl úzkoprsý, že?) a „bůček“. Nebo se dá „vypreparovat“ přední část libovolně tvarovaným výkusem od podprsenky až po kalhotky, které pak spojují jen „bočnice“.



Nedá se říct, že by to nebylo pohledné, zvlášť když je k tomu pružná postava. Fotky z pláže pak rozhodně vyznívají za jedna a díky hře na zahalenou odhalenost nepostrádají kultivovaný erotický náboj (ne že by toho nešlo docílit s normálními bikinami). Je však na těchto kouscích jedna zarážející věc. Zamysleli jste se nad tím, jak pak vypadá opálení? To Čekstajlu vrtalo a vrtá hlavou už u pár let oblíbených bikin s různými provázky navíc, někdy si dokonce pohrávajících s prvky bondáže.

Kaftany, vzdušné stany pestrých vzorů

Když už jsme nakousli ten styl chytré horákyně, již delší dobu a letos s novou silou jsou v oblibě rybářské sítě. Začalo to plíživě. Tu navrstvené triko z ok na nátělníku, tu punčochy s velkými oky, tu síť překrývající sukni. Ale in jsou teď dokonce celé šaty a právě na pláž, takže pod ně patří aspoň ty plavky. Nic proti tomu, ale stejně Čekstajl nechápe, proč to má střih pouzdrových šatů uzavřených ke krku s dlouhými rukávy. Nic to nehalí, před sluncem nechrání, při trošku kypřejší postavě to navíc dělá dojem tlačenky v síťce... No prostě nepochopitelná investice.

Proti tomu stojí trend, jenž se zjevil loni a přetrvává v plné síle dodnes. A to jsou kaftany. Volné vzdušné stany pestrých vzorů jsou alespoň dle Instagramu absolutní nutností. Čekstajl bez mučení přiznává, že tato rozevlátá móda mu přijde ze zmíněných trendů nejlepší. Dodává návštěvě plážového baru punc elegance, i když třeba kaftan lehce navlhne od plavek. Ono totiž ta tolerance módní policie hned na konci písku končí - když už člověk jde posedět do kavárny u pláže, mělo by to mít nějaký šmrnc.



Nicméně stále platí... hlavně se z módy nezblázněte a užijte si léto, ať už v jakýchkoli plavkách.