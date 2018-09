Třicet let s Ďáblem bez kabelky. Jsem zkrátka jedinečná, prohlašuje šéfredaktorka Vogue Anna Wintourová

PRAHA Jestli máte jenom trochu rádi (možná v tomto případě hlavně rády) módu a snažíte se vypadat šik, podívejte se dobře do své skříně. To, co považujete za elegantní, nadčasové, základní stavební kousky outfitů, to vše je s vysokou pravděpodobností schváleno jako esteticky vhodné jednou jedinou hlavou.

Hlavou s perfektně střiženým, pečlivě vyfoukaným mikádem, a s přísnou ofinou. Hlavou, před níž se designéři nejdražších značek třesou. Hlavou Anny Wintourové, vládkyně americké edice ikonického časopisu Vogue.

Tato dáma vládne světu módy již třicet let. Jako šéfredaktorka je prvně podepsána pod listopadovým číslem z roku 1988. Letos se vyrojily zprávy, že končí. Vydavatelství Condé Nast, respektive jeho titulům včetně Vogue, ubývají čtenáři a je prý třeba omladit vedoucí pracovníky. Přesto Anna dál sedí v prvních řadách přehlídek a vydavatel poskytl médiím prohlášení, že má své místo jisté „časově neomezeně“.



Ďábel doopravdy nosí Chanel. Na „běžné pobíhání“ si vládkyně amerického Vogue vybírá nejčastěji u značek Ralph Lauren, Michael Kors, Gucci nebo Prada. Když jde ale o velkou akci, sáhne Wintourová povětšinou po Chanelu.

A ačkoliv se jejího soudu obává snad každý návrhář, její odkaz nebo síla nejsou vůbec v tom, co se objeví či neobjeví na molech s nejvyšší krejčovinou. Wintourová je žena, která stanovila – vzletně řečeno – „estetiku naší doby“. Určila a prosadila to, jak se odívá „něžná síla“. Neboli ženy s vlivem oficiálním a ještě spíš s méně oficiálním. Jak se oblékají manželky prezidentů (v Bílém domě se jich za vlády Wintourové vystřídalo pět). To, co nosí tolik vzývané vévodkyně Kate a Meghan. To, jak si všichni představujeme „dobře oblečenou ženu“.

Co to znamená? Přiléhavé střihy. Ráda vykresluje postavu, sama každý den hraje od pěti od rána tenis, takže si může přes zralý věk dovolit odhalovat paže. Barvy, protože nemá ráda černou a podařilo se jí oslabit výsostné postavení černi jako synonyma elegance (online svět jí v tom pomohl, neboť černá není dostatečným „okolapem“ na monitoru při brouzdání e-shopy). Vzory. Sama má raději zvířecí než květinové. Výrazné, přiléhavé kabáty, které s oblibou přepásává. Lodičky na jehle – k Wintourové náleží středně vysoké od Manola Blahnika. A především nadčasovost – aneb jak říká: „Trend je sprosté slovo.“ Ostatně to potvrzuje tím, že byť jasným trendem je toho času ústup od kožešin, Wintourová se jich vzdát nehodlá.

Světu pak dala tak trochu i džíny, přitom kalhoty nenosí snad nikdy. Právě na první obálce je drze zkombinovala s bundičkou s výšivkou z drahých kamenů od Lacroix. A od té doby džíny oblibu ani na chvíli neztratily. Později tvrdila, že to byla náhoda, protože sukně, která k vršku patřila, modelce neseděla.

Jaká doopravdy je, ví jen málokdo. Každý o ní mluví jako o Anně, přitom oslovit ji napřímo si dovolí jen nejbližší okolí. Ona ráda živí obraz tvrdé ženy. Takové, jakou ztvárnila Meryl Streepová ve filmu Ďábel nosí Pradu. Posiluje to tím, že téměř nenosí kabelku. Dříve měla s sebou jen diář. Od dob chytrých telefonů stačí ten. Poselství? Jsem ta, která má na to, mít s sebou vždy tým, který vše zařídí, já nepotřebuji kabelku s vodou, tampony, peněženkou. Jsem zkrátka jedinečná. A to je pravda.