E-cigareta nebo i výrobky heat-not-burn. Trochu míň škodlivé kouření

Kuřáci nevábně voní, v hospodě si nezakouří, z domácnosti jsou vyháněni před dům. Tak hledají náhražky – momentálně třeba IQOS a další. Pomohou se tak zbavit své závislosti?

Sedm z deseti kuřáků chce se svou závislostí skoncovat. To se však ukazuje jako obtížné. Nikotin navyklému organismu chybí. Existuje už například náhradní léčba nikotinem, což je způsob, jak jej dostat do těla bez spalování cigaret. Jde o čistý nikotin, volně prodejný v lékárně. „Pro řadu kuřáků ale není dostatečně atraktivní, nebo se nevstřebá dostatečně rychle. Mozek závislého neuspokojí,“ říká Eva Králíková, která vede Centrum pro závislé na tabáku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.



Heats kuřáka nepálí

Novinkou jsou výrobky se speciálně upraveným tabákem obsahujícím propylenglykol. Takové „cigarety“ nehoří, ale zahřívají se asi na 350 stupňů Celsia. Říká se jim heat-not-burn (HNB) nebo také heats či heets. Možná jste už také zaslechli slovo IQOS (vyslovuje se ajkos), to je ale už přímo obchodní název tohoto výrobku od jedné z tabákových firem.

„Kouř v nich nevzniká. Ve výparech se již určité toxické látky objevují, ale mnohem méně než v kouři cigaret, hodnoty jsou většinou o 80 procent nižší,“ konstatuje profesorka Králíková.

E-cigareta jako menší riziko

Další možností jsou takzvané elektronické cigarety, v nichž se zahřeje směs propylenglykolu a glycerinu, většinou s nikotinem, za vzniku jakéhosi výparu, který kuřák vdechuje.

„Je to velmi široký pojem, existuje mnoho druhů a hlavně způsobů zahřívání i rychlosti vstřebání nikotinu. Na trhu je asi 500 značek a kolem osmi tisíc příchutí. E-cigarety, nebo také vaporizéry, mohou mít libovolnou podobu a vapovat je možné například ze smartphonu nebo plechovky coly. Nemáme racionální regulaci a neznáme přesná složení. Také nejsou k dispozici dlouhodobé studie o vlivu e-cigaret na zdraví, protože na trhu nejsou dostatečně dlouho. Výpary e-cigaret posledních generací, kde se tekutina zahřívá přes bavlněné vlákno, však již obsahují jen nepatrná množství toxických látek. Nejsou bez rizika, ale riziko je v porovnání s kouřením minimální, pro okolí blízké nule,“ hodnotí profesorka Králíková.



Přibližme si charakter dalších kuřáckých přístrojů a potřeb a míru jejich neprospěšnosti pro zdraví. Aby kuřáci ušetřili, mnohdy si cigarety sami balí. Ve výsledku není pro zdraví ale velký rozdíl. Inhalovaný kouř obsahuje až sedm tisíc látek, mnohé z nich mohou způsobit rakovinu.

Vodní dýmka, žvýkání, šňupání, joint…

„U žvýkání a šňupání tabáku je riziko významně nižší než při kouření, protože se tabák nespaluje. Zcela bezpečný způsob to ale není. U doutníků a dýmky je kouř zásaditější než u cigaret. Nikotin se vstřebává sliznicí v ústech a není nutné vdechovat kouř až do plic jako u cigaret. Celkový vliv bývá o málo menší než kouření cigaret. Ale opravdu jen o málo,“ upozorňuje Eva Králíková.

Uvodní dýmky hoří uhlík na tabákové placce, kouř se vdechuje přes vodu. Iluze, že se ve vodě pročistí, je podle profesorky Králíkové opravdu mylná. Kouř se jen ochladí, pak se snadněji a hlouběji vdechne. „Objem potažení je tedy až dvojnásobný v porovnání s cigaretou a je třeba pořádně tahat a vdechovat, aby uhlík hořel. A protože hoří za nízké teploty, je kouř velmi koncentrovaný a množství dehtů či oxidu uhelnatého je z jedné seance srovnatelné s vykouřením několika desítek cigaret.“

Kuřáci marihuany rádi tvrdí, že její kouření není návykové, a je to ta jediná správná alternativa. „Pokud bychom přiznali některé pozitivní účinky látky THC v marihuaně, pak určitě ne formou kouření. Jakýkoli kouř ze spalování je vždy směsí řádově tisíců více či méně škodlivých látek,“ varuje však Eva Králíková.

Výrobci to pochopili

I po přijetí zákona, který mimo jiné zakázal kouření v pohostinských zařízeních, vznikají petice, které žádají opětovné povolení kouření v restauracích, kde se lidé nestravují.

„To je nesmysl, byl by to krok zpět. Snad je většině jasné, že jde jen o protahování mnohaleté diskuse, kouření na veřejnosti přestává být únosné. To pochopili už i výrobci cigaret, kteří si zajišťují místo na trhu výrobky, jako jsou nahřívaný tabák nebo elektronické cigarety, protože kouření je na ústupu celosvětově,“ říká Eva Králíková.

Denně si u nás zapaluje asi 30 procent populace,vUSA, Austrálii, Kanadě či v západní Evropě už najdeme jen asi poloviční procento kuřáků, někde dokonce ještě méně. „Třeba v New Yorku, kde krabička cigaret vyjde na našich asi 300 korun a nikdo si nesmí zapálit nejen v barech, ale ani v parku, kouří méně než deset procent obyvatel,“ upozorňuje Eva Králíková.

Varianta, kde nic nehoří

Pokud chcete přestat kouřit, možná zvažujete, jestli máte cigarety něčím nahradit, nebo se nikotinu vzdát úplně. „Přestat kouřit naráz a bez léků je jistě ideální. Ale většině se to bohužel nepovede,“ konstatuje profesorka Králíková.

„Pak je tedy nepochybně významně méně riziková e-cigareta nebo i výrobky heat-not-burn. Zkrátka nikotin ve formě, kde nic nehoří, který se nespaluje. Dnes už se opravdu zdá, že vapování pomáhá přestat kouřit. Musí to ale být forma, z níž se nikotin vstřebává dostatečně rychle. Dobrým důkazem je Velká Británie. Užívání elektronických cigaret tam je podporováno, jsou doporučovány i v rámci státního systému. V roce 2017 tam již byly tři miliony vapérů a mezi nimi převažovali poprvé exkuřáci. Ti, kdo nikdy nekouřili, tam elektronické cigarety pravidelně užívají zcela výjimečně. Při odvykání kouření však přechodné období vapování trvá déle, měsíce až roky.“