Trvanlivá hyperaktivita. Až 60 procent dětí trpící ADHD si tuto nemoc přenáší do dospělosti

PRAHA Zapomeňte na to, že ADHD, lidově řečeno hyperaktivitou, trpí pouze děti nebo dospívající. A že pak problémy spojené s touto diagnózou samy od sebe zmizí. To se sice stát může, ale většina z těch, koho se to týká, trpí potížemi i v dospělosti. Kvůli ADHD se jim nemusí dařit ve vztazích, v praktickém životě ani v zaměstnání.

Možná také někoho takového znáte. Dospělého člověka, který je chytrý, občas má dokonce přímo skvělé nápady, dokáže být okouzlující, ale vlastně mu nic nevychází a okolí ho má za lempla. Nic nedotáhne do konce, školu nedostudoval, práce střídá, případně marně čeká na povýšení, jelikož často zazdí nějaký termín. Partnerské vztahy se mu rozpadají, s přáteli se občas nečekaně impulzivně rozhádá. A celkově má přátel jen málo. Možná má takovou povahu. Ale možná má ADHD neboli poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou, kterou měl už coby dítě, ale nikdy z ní nevyrostl.

Neklid zůstává

Dříve viditelný vnější neklid je teď střídán neklidem vnitřním. „ADHD si do dospělosti přináší asi 40 až 60 procent z těch, kdo jím trpěl jako dítě,“ vysvětluje lékař Pavel Theiner z Psychiatrické kliniky brněnské fakultní nemocnice.