Tunisan ve vedru při 300kilometrovém pochodu vyčistí 30 pláží

NÁBIL Vyzbrojen holýma rukama a desítkami pytlů na odpadky vstoupil Muhammad Usáma Hujdž na pláž v letovisku Nábil na severu Tuniska odhodlán splnit si svůj cíl: projít ve vedru 300 kilometrů a po cestě vyčistit 30 pláží. Píše o tom agentura AFP.

Mladý inženýr se vydal na dvouměsíční cestu počátkem července s batohem a kytarou. Chce tak upozornit úřady a turisty na to, aby si nedělali z moře popelnici.



Sedmadvacetiletý muž se vydal z Mahdíji na východě země. Jeho cesta skončí na pláži u města Sulajmán 40 kilometrů od metropole Tunisu. Vyčistí přeplněné pláže, jako je Dár Šaabán v Nábilu, ale i odlehlejší malé mořské zátoky.

„Rozhodl jsem se upozornit lidi na problém znečištění našich pláží,“ říká. Lidé mohou sledovat jeho cestu na stránkách facebooku pod názvem 300 kilometrů, které sleduje na 10.000 uživatelů internetu. Muhammad Usáma odmítá jakýkoli politický kontext své akce: „Žádná politická strana nemá k 300 kilometrům žádný vztah, je to čistě občanská iniciativa, a takovou navždy zůstane,“ zdůrazňuje.



Možná je tak trochu snílek, ale také realista. „Akce 300 kilometrů opravdu pláže nevyčistí, vím, že jsem jen kapka v moři. Chci však lidi upozornit na tento problém. Chci, aby si začali říkat: Pozor, to není v pořádku, aby tu byly všechny ty lahve, špunty a plastové pytle!“ zdůrazňuje.

Ve své červnové zprávě Světový fond na ochranu přírody (WWF) uvádí, že se Středozemní moře mění v nebezpečnou plastovou plochu s rekordním znečištěním, které ohrožuje mořské živočichy a lidské zdraví.

Po revoluci z roku 2011 se v Tunisku problém hromadění odpadků ve velkých městech a na plážích prohloubil. Mezi příčinami je sedmiletá absence místních poslanců. Radnice až do letošního května řídily „zvláštní delegace“ jmenované po pádu režimu Zína Abidína bin Alího, které problémy často nezvládaly.

Je tu ale také problém občanské lhostejnosti a neuvědomělosti pokud jde o životní prostředí, vysvětloval ministr životního prostředí Rijád Muachir, když zakládal loni v květnu policii pro životní prostředí.

V roce 2017 již Muhammad Usáma Hujdž zahájil občanskou iniciativu pod názvem, který by se dal přeložit jako Zaplavujete se odpadky, zaměřenou proti znečištění ulic. Odhaduje, že na první pláži, kterou vyčistil, sesbíral 100 kilogramů odpadků. Po několika dnech sbírání přestal odpadky vážit, protože jich již bylo příliš mnoho.

Po 150 kilometrech, na nichž sbíral odpadky na tuctu pláží, se podle něho dá mluvit o tunách odpadků. „Čím více sbírám, tím je odpadků více, nikdy to nekončí! To je neuvěřitelné!“ říká. Kromě mrtvol želv, jichž nalezl asi třicet, a pláží zaplavených plastovými lahvemi a dětskými plenkami Muhammad Usáma sbírá všechno, co by se mohlo dostat do moře.

„Začíná to odpadem z domácností a končí průmyslovým znečištěním. Úřady nechápou problém znečištění Tuniska tak jak by měly, není tu dobrá vůle,“ rozčiluje se.

Někteří soukromí hlídači na plážích mu brání jít dál a prohledávají ho. To je důsledek atentátu z roku 2015, při němž zahynulo 38 lidí a při němž útočník přišel na pláž s batohem. Muhammada Usámu rovněž pobuřují reakce některých turistů, kteří ho žádají, aby sebral jejich odpadky v domnění, že je metař.

Někdy ho lidé na noc pozvou, aby se u nich najedl a přespal, jinak spí pod širým nebem poté, co se uklidnil hrou na kytaru.