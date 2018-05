Tuzemská produkce květin loni vzrostla na rekordních 2,2 miliardy korun

OLOMOUC Na rekordních 2,254 miliardy korun loni vzrostla tuzemská produkce květin, která se meziročně zvýšila o 3,8 procenta. Prodej květin díky teplému počasí i vyšší ochotě Čechů utrácet vrostl čtvrtým rokem po sobě. Zároveň se zvýšil dovoz květin. Sdělil to řekl předseda Svazu květinářů a floristů ČR Jiří Horák.

Loňský rok nebyl podle Horáka pro pěstitele květin jednoduchý. Zatímco únor a březen byly teplotně příznivé, v dubnu se prudce ochladilo a pěstitelé zaznamenali propad tržeb. „Květen, který je obchodně velmi důležitý, tento propad pouze vyrovnal. Zářijové větrné počasí způsobilo značné škody na sklenicích,“ podotkl Horák.



Polovina loňské produkce připadla na záhonové květiny, za které pěstitelé utržili 1,2 miliardy korun. Za hrnkové květiny inkasovali 780 milionů korun. Tržby z prodeje řezaných květin činily 99 milionů korun a stejná částka připadla na prodej zeleně.

Zatímco domácí produkce květin loni meziročně vzrostla o 3,8 procenta, tak dovoz květin se zvýšil o 4,1 procenta na 3,358 miliardy korun. „Celkově však objem dovozu zůstává proti roku 2016 víceméně stejný. Nárůst hodnoty je kompenzován růstem cen v nákupu a zlevněním eura,“ podotkl Horák.

Čeští pěstitelé loni vyvezli květiny za 506 milionů korun, přičemž export v meziročním srovnání klesl o dvě procenta. „Vývoz je stále tvořen ve velkém podílu reexporty při zásobování prodejních řetězců,“ řekl Horák.

Nejvíc květin bylo loni do Česka dovezeno z Nizozemska, Dánska a Izraele. Naopak tuzemští pěstitelé exportovali především do Německa, na Slovensko a do Polska. Do karet jim ale podle Horáka nehraje posilující koruna, kvůli které mírně zlevňují dovážené květiny. „Prodejní ceny náklady pokrývají v lepších případech těsně na úrovni prosté reprodukce. Nelze proto investovat do moderních technologií,“ upozornil.

Každý obyvatel Česka loni za květiny utratil v průměru 1121 korun

O rok dříve to bylo 1091 korun. „Stále se zvyšuje podíl prodeje květin přes obchodní řetězce,“ podotkl Horák. Zahradnický sektor v Česku zaměstnává 23.000 lidí. „Stejně jako další obory se pro nás stává limitující nedostatek pracovních sil a malý zájem o tento velmi kreativní obor, ale také nedostatek učitelů odborných předmětů,“ řekl Horák.

Podle Horáka se rozrůstají tuzemské květinové síně a zahradnická centra. Z roční produkce firem převažují balkonové a záhonové květiny. Pěstitelům v posledních letech pomáhá marketingová značka Česká květina.

Svaz pro pěstitele, floristy a veřejnost každoročně pořádá několik akcí. K nejvýznamnějším letos patří 47. ročník Mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva, které bude na děčínském zámku od 16. a 17. května. Pro veřejnost bude výstava otevřena od 18. do 20. května. Na seznamu akcí byla i jarní výstava Floria v Kroměříži, kde členové svazu tvořili květinové sochy.