Umělá kožešina. Kdo ji vymyslel a proč se začala nosit?

Už se nenosí tolik jako dřív, kdy byla kožešina známkou opaku punku a kdy si ji dáma zásadně nekupovala sama. K vidění moc nebyla ani v třeskutých mrazech, jaké panovaly až do minulého týdne a do kterých se hodí nejlépe. a většího rozšíření se nedočkala ani její umělá varianta – navzdory faktu, že se vyrábí už bezmála století.

Kožešina je tu pochopitelně už od dávných věků, jistě od dob, kdy pro tento oděvní a izolační materiál lidé ještě neměli lepší výraz než pár hrdelních skřeků. Během následujících tisíciletí se z ní zvláště v oblastech s krutou zimou stal ceněný svršek, módní doplněk i symbol společenského postavení a moci. Kožešina byla nenahraditelná. ani s příchodem průmyslové revoluce a jejími nově objevenými syntetickými materiály se dlouho nerodila moderní náhrada, jako tomu bylo v řadě jiných oborů.



I když od roku 1910 tu a tam prosakovaly zprávy o výrobě nejrůznějších imitací, až v roce 1929 přišla na svět první úspěšně vyrobená nepravá kožešina – ještě ne zcela umělá, neboť využívala přízi z jihoamerické lamy alpaky. ve srovnání s pravou kožešinou však byly tyhle první pokusy nekvalitní a nabízely jen šedivou či okrovou barvu. v pravém smyslu umělá kožešina přišla na svět až ve 40. letech, kdy vynálezci pokročili s vývojem umělých vláken a jejich využitím v textilním průmyslu. výrobci tak mohli nabídnout imitaci nejrůznějších druhů kožešin: levharta, gazelu či krtka. Během deseti let se vývoj posunul o další kus a přinesl imitaci norka, bobra, činčily či žirafy.



A bylo to právě včas, neboť se pomalu začal utvářet odpor veřejnosti k pravým kožešinám. Roku 1968 se v New Yorku uskutečnily první protesty před kožešnictvími, jež si tehdy ještě nebraly na paškál všechny kožešiny, ale jen ty pocházející z ohrožených zvířat. Nesouhlas se zabíjením jakýchkoli zvířat pro jejich kožešinu se šířil od roku 1971. O devět let později vznikla organizace PeTa (People for the ethical Treatment of animals čili lidé za etické zacházení se zvířaty), jež především v 90. letech proslula lechtivými kampaněmi se supermodelkami Naomi Campbellovou a Cindy Crawfordovou. Zatímco pravá kožešina do této doby symbolizovala společenské postavení, její imitace měla hlásat ideologické přesvědčení nositelky či nositele.