Uplynulo 35 let od první transplantace jater v Česku, pacient stále žije

BRNO Letos uplynulo 35 let od první transplantace jater v tehdejším Československu. V Brně je v roce 1983 ve svých 37 letech dostal Josef Mynář z Tišnova, který bojoval s rakovinou jater. Muž se i dnes - v 71 letech - stále těší dobrému zdraví, řekl novinářům.

Ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Petr Němec řekl, že je to unikátní, protože na světě jen desítky lidí z desítek tisíc žijí po transplantaci jater déle než 30 let. Průměrná délka života po transplantaci jater je podle Němce v současnosti kolem 15 let.



V minulosti byla navíc oproti dnešku, s ohledem na vývoj medicíny, délka přežití po transplantaci kratší. „Když jsem se ptal v mezinárodním registru, kolik pacientů žije 35 let, napsali mi, že přes 30 let jich žije asi 80. V registru jsou přitom desítky tisíc pacientů,“ řekl Němec.



Mynář se přitom i po 35 letech od operace věnuje koníčkům. „Věnuju se myslivosti, jízdě na kole, horské turistice a letos jsem porušil zákaz a lyžoval jsem. Jen běhání mi nedělá dobře,“ uvedl.

Bez operace by mu mnoho času nezbývalo. „Když mi řekli o nádoru jater, bylo to těžké. Potom přišla naděje s transplantací. Doktoři si mě získali a měl jsem k nim naprostou důvěru,“ řekl Mynář. Mezi operatéry byli Vladimír Kořístek nebo Jan Černý. „Předpoklad jeho života byl velmi krátký, protože nádor postihl celá játra. Neměl ale žádné metastáze,“ řekl dnes novinářům Černý.

Hlavní motivací pro Mynáře byly tři děti, které byly tehdy ve věku deset, devět a pět let. „Říkal jsem si, že bych je chtěl dovést aspoň do puberty, když už ne do dospělosti. Tehdy se mluvilo o době přežití pět let. Nakonec k nim v 90. letech přibyla ještě dcera. Říkal jsem si, jestli se dožiju vůbec roku 2000. A teď už je rok 2018 a pořád jsem tady,“ dodal Mynář.