Útulek pro psy a kočky začala v Plzni provozovat městská policie

PLZEŇ Plzeňský útulek pro zvířata v nouzi ode dneška provozuje městská policie. Dosud zařízení, kterým prošly tisíce opuštěných, zatoulaných či nechtěných psů, provozoval čtvrt století Spolek na ochranu zvířat. Město loni vypsalo výběrové řízení, do kterého se přihlásily tři organizace, jedna nesplnila podmínky výběrového řízení.

Magistrát ale nakonec tendr zrušil a provoz útulku přidělil strážníkům. Postupem města se z vlastní iniciativy zabývá Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), řekl ČTK primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).



„Jsme připraveni provozovat útulek, pakliže by ÚOHS dospěl k názoru, že jsme nepostupovali v souladu s platnou legislativou, vracíme se na začátek, do doby těsně před vyhlášením výsledků výběrového řízení. My budeme provozovat útulek do doby, než by se předal výherci,“ řekl primátor. Je přesvědčený, že vedení města jednalo správně.

Problémy kolem provozování útulku loni podle něj pramenily částečně z určité řevnivosti mezi organizacemi, z nichž jedna je zaměřena víc na ochranu koček a druhá spíš na psy. V době výběrového řízení se objevily hanlivé maily či dopisy kritizující práci jedné či druhé organizace. „Přebíráme plnou kompetenci, uzavřeli jsme memoranda o spolupráci se dvěma organizacemi neziskového sektoru, jedni se více starají o psy, druzí se více starají o kočky. Není to, že by si město chtělo prostřednictvím městské policie vše usurpovat, bez neziskového sektoru, bez dobrovolníků to nedokážeme,“ řekl primátor.

Na provoz útulku dá město v rozpočtu ročně asi sedm milionů korun, další náklady jsou na veterinární péči, řekl Zrzavecký. Zatím podle něj není jasné, jaké přesně budou roční náklady. Spolek na ochranu zvířat dostával také finanční i materiální dary od sponzorů a veřejnosti, které na provoz útulku používal. Městská policie si bude muset podle primátora vystačit se svým rozpočtem. Případné dary budou navíc. „Naší povinností je, aby byl provoz plně transparentní,“ doplnil Zrzavecký.

Městská policie sice nemá zkušenosti přímo s provozováním útulku, s útulkem ale řadu let úzce spolupracuje. Strážníci do útulku odvážejí zatoulané psy a kočky, které ve městě odchytí.