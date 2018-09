Už před začátkem školy volají žáci o pomoc, říká vedoucí Linky bezpečí

Děti, které se ve škole setkávaly se šikanou, volají už na konci prázdnin o pomoc. A to i v noci, říká vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský.

LN Veřejnost obvykle čeká, že se děti stresují na konci školního roku kvůli vysvědčení. Pokud porovnáte počty dětí, které se obávají začátku školního roku oproti jeho konci, jak to vyznívá?

Linka bezpečí je často spojována s vysvědčením na konci školního roku. Ale děti se na ni obrací v průběhu celého roku. Problémy, které se týkají školy, tvoří zhruba deset procent všech problémů, které s námi děti řeší. Výraznou částí je pak problém šikany ve škole. Od té si děti v průběhu prázdnin odpočinou, ale s návratem do školních lavic je popadne opět strach. A to jsou pak velmi časté hovory před začátkem školního roku.

LN Jak taková pomoc po telefonu proti šikaně vypadá?

Děti hlavně motivujeme k tomu, aby se svěřily někomu dospělému. Ze zkušenosti víme, že zažívají obrovský strach říct někomu o šikaně, protože jim agresoři vyhrožují. My pak poukazujeme na to, že se šikana může stupňovat, když o ní nikomu neřeknou. Radíme, jak postupovat. Odkazujeme na metodika prevence ve škole nebo školního psychologa. Probíráme různé možnosti, jak šikanu ve škole oznámit, včetně těch anonymních. Velmi důležité je taky vymyslet plán, jak se agresorům vyhýbat, než se začne šikana řešit. Někdy stačí jeden hovor, aby dítě získalo odvahu, jindy je to na více hovorů.

LN Kromě zmiňované šikany, co nejčastěji trápí děti natolik, že se jim zpět do školy nechce?

Jde o špatné vztahy v kolektivu nebo opakovaně zažívaný neúspěch a kritika od učitelů. To jsou situace, které rozhodně nebudují pozitivní prostředí, ve kterém by dítě chtělo trávit čas.

LN S takovými věcmi se zatím nesetkali prvňáčci a v naprosté většině se do školy těší. Nicméně i mezi nimi se najdou ti, kterým se do školy nechce. Jak jim mají rodiče nástup do školy usnadnit?

Děti v tomto věku jsou velmi citlivé na poznámky a komentáře svých blízkých a přebírají postoje svých rodičů. Pokud rodiče školou vyhrožují nebo straší, je pravděpodobné, že dítě bude mít ze školy strach a nebude se tam těšit. Strach dětí nezlehčujte, ale snažte se jejich obavy pochopit. Vhodné je dítě motivovat pozitivně, můžete si například povídat o vašich hezkých vzpomínkách na školu.

LN Strach z neznámého můžeme ještě očekávat u žáků při přechodu z prvního na druhý stupeň, kdy místo jedné učitelky mají nově na každý předmět jiného kantora. Co v takovém případě dětem pomůže?

Přechod v rámci základní školy je samozřejmě jednodušší. Tady většinou dobře zafunguje škola, která děti o změnách dopředu informuje a připravuje je na ně. Při přechodu na víceleté gymnázium ale vzniká navíc zátěž spojená se změnou prostředí a třídního kolektivu. Tady hrají významnou roli kamarádi, kteří přestoupí na novou školu spolu s vaším dítětem, protože v tomto věku jsou vztahy s vrstevníky velmi důležité. Rodiče by neměli zapomínat na to, že jedenáctileté dítě ještě pořád potřebuje podporu v přípravě do školy a že změna může taky přechodně ovlivnit náladu nebo školní výsledky dítěte.

LN Volají i starší děti?

Linka bezpečí je určená i pro studenty do dovršení 26. roku. Objevují se problémy s učením, soustředěním, trémou, strachem ze zkoušek nebo vztahy s pedagogy. Samozřejmě řešíme i témata, která se týkají výběru školy – střední nebo vysoké.

LN Jak poznají rodiče, že něco není v pořádku?

Velmi jasným signálem je to, že dítě nechce chodit do školy a vyhýbá se jí. Tato nechuť a obavy ze školy mohou přerůst až do tělesných projevů – bolesti břicha, hlavy, zvracení. U šikanovaných dětí to mohou být navíc taky poničené oblečení a neustále „ztrácené“ pomůcky. Časté jsou taky noční děsy, změny nálady – od smutku a plačtivosti až po agresi.

LN Jak reagovat, když s daným problémem rodiče pomoci nemohou? Například když se dítě cítí vyčleňováno z kolektivu, protože nemá nejnovější mobil, nenosí značkové oblečení, protože na to rodiče prostě nemají.

Už to, že dítě vyslechnete a vyjádříte mu podporu, je velká pomoc. Tady přichází na řadu, jak kvalitní vztah s dítětem máte a co děláte pro jeho zdravé sebevědomí. Dítě musí cítit, že mu rozumíte, že má ve vás oporu a že vám není lhostejné, jak se cítí ve škole. Můžete mu taky pomoct hledat způsoby, jak tyto situace dobře zvládnout.

LN A jak tedy nyní nejlépe vplout do nového školního roku?

Pokud to alespoň trochu jde, doporučujeme pozvolně upravovat denní režim už v posledním týdnu prázdnin tak, aby změna nebyla pro dítě tolik šokující. Už samotné nastavení režimu chce hodně času a energie, proto by si měli rodiče v září hlídat svou kapacitu a zbytečně se pracovně nepřetěžovat, protože právě jejich stres a úzkosti se přenášejí na dítě. Je dobré se opřít o pozitivní zkušenosti a postupy, které fungovaly v minulém školním roce. Starším dětem je třeba svěřit část odpovědnosti za určité úkoly, které s návratem do školy souvisejí.