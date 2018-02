Ani s letenkou ne. V Americe do letadla nepustili páva, navzdory naléhaní majitelky

Na palubu letadla společnosti United Airlines, které odlétalo z letiště Newark v americkém státě New Jersey, nebyl vpuštěn páv, jenž své majitelce měl poskytovat citovou podporu. O kuriózním případu dnes informoval zpravodajský server BBC.

Majitelka páva podle blogu Live and Let Fly aerolinkám řekla, že svému mazlíčkovi koupí letenku. Letecká společnost to ale odmítla s tím, že pták nesplňuje pravidla přepravy. Žena byla upozorněna, že s pávem jí do letadla nepustí, a to s dostatečným časovým předstihem, uvedla aerolinka.



Fotografie cestující s pávem se objevily na internetu. Pták na nich stojí na zavazadlovém vozíku, zatímco okolní cestující situaci s úžasem pozorují. Páv se údajně jmenuje Dexter. Zachránila ho umělkyně z Brooklynu, která si říká Ventiko, a jeho život sdílí na sociálních sítích.

Aerolinky v minulosti několika cestujícím s psychickými problémy povolily vzít si na palubu zvířata jako formu terapie. V roce 2014 byla však z letadla společnosti US Airways vykázaná cestující a její prasátko Hobie poté, co se zvíře vykálelo a zachrochtalo před odletem.

V roce 2015 se cestující ze Seattlu dostala do hledáčku médií, když krátce před Vánoci cestovala v letadle s živým krocanem. Cynici byli překvapeni, když se dozvěděli, že se pták nakonec vrátil v pořádku domů, a to ve svých speciálních ptačích kalhotkách.