V australské zoo uhynul nejstarší orangutan sumaterský na světě, Puan bylo 62 let

PERTH V zoologické zahradě v Perthu na západě Austrálie uhynul nejstarší známý jedinec orangutana sumaterského na světě. Samici Puan v pondělí ve věku 62 let kvůli problémům spojeným s vysokým stářím uspali, informovala dnes agentura AFP. Puan přivedla na svět 11 mláďat.

„Takové rozhodnutí je vždy těžké přijmout u každého zvířete. Bylo to ale správné rozhodnutí a důstojný konec pro starou dámu, která vyžadovala respekt po celý svůj život,“ uvedla Holly Thompsonová, která má v zoo v Perthu na starosti péči o primáty. Puan se podle ní narodila zřejmě v roce 1956 v džungli na indonéském ostrově Sumatra. V Perthu žila od roku 1968.



„Postupem let Puan zešedivěly řasy, její pohyby se zpomalily a její mysl se zakalila,“ napsala v nekrologu v listu The West Australian ošetřovatelka Martina Hartová, která se o primáta starala 18 let. „Stále ale zůstávala tou klidnou, důstojnou matronou, jakou jsme znali,“ dodala.

Více než pět desítek přímých potomků samice orangutana sumaterského Puan žije po celém světě, mimo jiné v zoologických zahradách v USA, Evropě a v Austrálii. Podle Thompsonové má její geny skoro deset procent všech jedinců jejího druhu žijících v zajetí. Někteří z jejích potomků se dostali také zpět do původního místa výskytu druhu na Sumatře.

Od předloňského roku byla Puan zapsána v Guinnessově knize rekordů jako nejstarší známý orangutan na světě. Ve volné přírodě se podle zoo v Perthu orangutani dožívají maximálně 50 let.

Orangutani jsou kriticky ohroženým druhem. Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) žije na Sumatře zhruba 14 000 jedinců tohoto druhu.