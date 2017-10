Poslední dopis napsaný na Titaniku se bude dražit v Británii

LONDÝN Britská aukční síň Henry Aldridge & Son nabídne v sobotní dražbě zatím poslední nalezený dopis napsaný na Titaniku před jeho potopením. Oskar Holverson, který plul na lodi s manželkou a patří mezi oběti, ho napsal 13. dubna 1912, tedy den před tím, než luxusní parník narazil do ledovce.

Očekává se, že by list mohl být prodán za 60 tisíc až 80 tisíc liber (1,7 až 2,3 milionu Kč). „Vše je v pořádku, v New Yorku budeme ve středu dopoledne,“ napsal Holverson optimisticky na dopisním papíře s hlavičkou Titaniku. Jeho psaní se považuje za jedno z posledních, které se z potopené lodi zachovalo. Podáno na poštu mělo být po doplutí do USA.



Adresováno je Holversonově matce. „Tato loď je ohromná a vybavená jako honosný hotel. Jestli bude vše v pořádku, připlujeme do New Yorku ve středu dopoledne. Je tady také pan John Jacob Astor s chotí. Vypadá jako jakýkoli jiný člověk, i když má miliony. Sedí na palubě s námi ostatními,“ popisoval plavbu Holverson, který cestoval v první třídě.

John Jacob Astor byl nejbohatším cestujícím na Titaniku a ve své době platil za nejbohatšího muže světa; byl mezi utopenými, ale jeho těhotná manželka přežila a porodila syna.

Dopis napsal bohatý obchodník své matce

Holverson byl úspěšný obchodník a vracel se s manželkou přes Británii z dovolené v Buenos Aires. Titanic narazil 14. dubna na ledovec, velmi rychle se potopil a v moři utonulo přes 1500 lidí. Holversonova manželka byla mezi přeživšími.

Dopis se našel v náprsní tašce, když bylo Holversonovo tělo vytaženo z vody. Jsou na něm skvrny způsobené mořskou vodou, ale text je čitelný. Obchodník podrobně popsal významné spolucestující, jaké se servíruje jídlo nebo jaká se hraje hudba.

O předměty zachráněné z Titaniku je na aukcích velký zájem. Letos se například prodal kožešinový kabát, který měl na sobě jeden ze zachráněných stewardů. Kabát se prodal za 150 tisíc liber (4,3 milionu Kč).