V Číně roste poptávka po exotických zvířatech, posílají je poštou

PEKING Čína zažívá boom v poptávce po netradičních domácích mazlíčcích, do země tak v obyčejných poštovních zásilkách putují exotická zvířata včetně nebezpečných štírů a jedovatých žab. Nekontrolovatelný příliv často i zakázaných živočichů do země vyvolal obavy, že by mohla zvířata ohrozit čínskou biodiverzitu či zemědělskou produkci a použita by prý mohla být i k teroristickým útokům, napsal web deníku The Daily Telegraph.

Překupníci s vzácnými živočišnými druhy se čínským celníkům vyhýbají tak, že do jedné zásilky zabalí pouze malý počet živých zvířat. Čínská média přesto tento způsob obchodování se zvířaty popisují jako nekontrolovatelný. Tamní úřady tak zavedly přísnější hraniční kontroly a varují i dovozce zvířat.



V loňském roce bylo v čínských přístavech zabaveno více než 42 000 zásilek, které obsahovaly zakázaná zvířata nebo rostliny. Ochránci přírody navíc mezi zabaveným zbožím identifikovali více než 5100 škodlivých druhů. Tato zvířata či rostliny podle úřadů nemají v Číně přirozeného nepřítele, a budou se tak snadno rozmnožovat, čímž mohou ohrozit i původní čínské živočichy a biodiverzitu, ale i ekologii nebo zemědělskou produkci.



Celní úředníci navíc varují, že některé druhy, jako je například nebezpečný štír brazilský, jedovaté šípové žáby nebo jedovatí hadi, mohou ohrozit i bezpečnost veřejnosti nebo dokonce být použity teroristy.

Mezinárodní obchod se zvířaty reguluje úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, jejíž signatářem je i Čína. Podle aktivistů za práva zvířat může být nelegální přeprava pro zvířata velmi nebezpečná a způsobit může i škody jejich přirozenému ekosystému v zemi původu.