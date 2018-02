V Egyptě odkryli starověké pohřebiště s desítkami sarkofágů a zlaté pohřební masky

Káhira Egyptští a němečtí archeologové odkryli v údolí Nilu 2500 let staré pohřebiště, kde v dosud prozkoumaných hrobkách objevili na 40 sarkofágů, 1000 soch a zlatou pohřební masku. Na tiskové konferenci to v sobotu oznámil ministr pro památky Chálid Ananí. Archeologický průzkum nekropole v pouštní oblasti Túna Al-Gabal je podle něj teprve na začátku a práce v této lokalitě potrvají nejméně pět let.

Vykopávky na nově objeveném pohřebišti v guvernorátu Mínja ve středním Egyptě začaly loni a podílejí se na nich i týmy archeologů z Mnichova a dalšího německého města Hildesheim. Ty prozatím našly hrobky kněží, kteří sloužili kultu boha moudrosti Thovta. V jedné z nich bylo 1000 soch a také čtyři velmi dobře zachované alabastrové kanopy, nádoby, do nichž se ukládaly vnitřní orgány zemřelého při mumifikaci. Zachovala se i mumie kněze a 40 sarkofágů s ostatky jeho příbuzných.



Podle archeologa Mustafy Vazírího bylo zatím lokalizováno osm hrobek a další budou brzy následovat.

Loni egyptští archeologové objevili v oblasti Túna Al-Gabal katakomby se 17 mumiemi z řecko-římské éry, tedy z období mezi 3. stoletím před naším letopočtem a 3. stoletím našeho letopočtu.

Egypt doufá, že nové archeologické nálezy posílí cestovní ruch. Od svržení někdejšího prezidenta Husního Mubaraka v roce 2011 totiž turistika značně utrpěla, především kvůli násilnostem. Cestovní ruch tvoří významnou část egyptské ekonomiky.