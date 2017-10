V Egyptě objevili nový chrám Ramesse II. Je jediným svého druhu v okolí

KÁHIRA/PRAHA V egyptském Abúsíru, kde si česká egyptologie drží prestižní koncesi, byl objeven dosud neznámý chrámový komplex staroegyptského panovníka. Oznámil to v neděli Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Komplex pochází z dob vlády panovníka Ramesse II., tedy zhruba z let 1279-1213 před naším letopočtem.

Podle vedoucího české expedice Miroslava Bárty nález chrámu dokazuje unikátní stavební a náboženské aktivity Ramesse II. v memfidské oblasti. Jde doposud o jediný archeologicky doložený chrám tohoto panovníka na sakkárské a abúsírské nekropoli.



Do komplexu o rozměrech 32x51 metrů se vstupovalo širokým pylonem z nepálených cihel. Za ním se nacházelo rozlehlé nádvoří, ze kterého bylo možné pokračovat do kamenného dvora a do dvou skladištních staveb, které uzavíraly pravou a levou stranu komplexu, uvádí egyptologický ústav.

Ze zadního konce dvora se vstupovalo do vyvýšené kamenné svatyně, jejíž zadní část byla rozdělena na tři paralelní místnosti. Pozůstatky této budovy byly překryty množstvím písku a kamenných úštěpů, z nichž mnoho neslo fragmenty malovaných reliéfů. Tyto nálezy znamenají podle českých egyptologů neocenitelný zdroj informací nejen pro rekonstrukci výzdobného programu svatyně, ale také pro určení funkce a datování celého komplexu.

Česká egyptologie pravidelně poutá pozornost svými archeologickými objevy, při výzkumu staroegyptské civilizace už dosáhla jedinečných objevů. Ústav, jehož profesoři přednášejí doma i v zahraničí včetně elitních univerzit v USA, ve světě prosadil v 80. letech uznávaný egyptolog Miroslav Verner.