V Jeseníkách začala zimní sezóna. Lyžovalo se zatím pouze na sjezdovce v Branné

OLOMOUC V Jeseníkách o víkendu začala lyžařská sezóna. V provozu tam zatím byla pouze sjezdovka v Branné na Šumpersku, po které se v sobotu i v neděli proháněla spousta nedočkavých lyžařů. Další zimní střediska spustí vleky v následujících týdnech. Do Jeseníků o víkendu vyrazili i běžkaři.

„Víkendová návštěvnost byla bomba. Hlavně v sobotu tady bylo nádherné slunečné počasí. V noci i přes den mrzlo a podmínky na svahu byly perfektní. Lidi to vytáhlo z domovů,“ řekl v neděli provozovatel areálu v Branné Rostislav Procházka, podle kterého se sice obloha zatáhla, ale i tak byla návštěvnost velmi dobrá. V Branné v sobotu zasahovali záchranáři, kteří ošetřili lyžařku se zraněným kolenem.



Areál v Branné mohl v pátek poprvé spustit sedačkovou lanovku díky ochlazení a zasněžování. Na jeho svazích nyní leží 30 až 50 centimetrů sněhu. Sněžná děla budou v Branné v provozu i po celý příští týden a lanovka se opět rozjede příští pátek. „Pokud to půjde, tak chceme přidat i vlek,“ dodal Procházka.

Zimních sportů si o víkendu v Jeseníkách už naplno užívali běžkaři na upravené stopě z Ovčárny na Švýcárnu a Praděd. Vyrazit na běžkách mohli také z Ovčárny na Červenohorské sedlo a Vřesovou studánku. Na Ovčárně leží více než čtvrt metru sněhu. „Běžkařů tady bylo hodně v sobotu, kdy bylo pěkné počasí. V neděli už byla návštěvnost střední,“ řekl dispečer Horské služby Jeseníky, podle kterého horští záchranáři o víkendu ošetřili tři zraněné běžkaře.

Kromě přírodního sněhu kropí svahy technickým sněhem i ostatní lyžařská střediska v Jeseníkách, která ale zatím nezahájila provoz. K Branné by se mohl od příštího víkendu připojit areál na Červenohorském sedle. Děla tento týden spustily také areály v Karlově. „Pokud to příroda dovolí, lyžovat by se v nové sezoně mohlo poprvé o předvánočním víkendu, a to od soboty 16. prosince,“ řekl mluvčí střediska Boris Keka.

V Jeseníkách i nadále platí první lavinový stupeň z pětibodové škály, jesenická horská služba ho vyhlásila minulý týden. V lavinových katastrech podle horských záchranářů leží místy až metr sněhu.